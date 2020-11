<span style='text-decoration: underline;'>El Bayadh</span>:<br><span style='color:red;'>Sorties sur terrain pour sensibiliser sur les dangers du braconnage</span>

La Fédération des chasseurs d’El Bayadh effectue des sorties périodiques sur terrain dans les différentes régions de la wilaya pour sensibiliser sur les danger du braconnage et ses retombées négatives sur le patrimoine animalier, a-t-on appris lundi de son président, Bouazza Bachir.

En application de la décision, prise dernièrement par les pouvoirs publics, portant sur la reprise des activités de la chasse, ces sorties touchent les zones où prolifèrent les actions de braconnage surtout au sud de la wilaya, a-t-il indiqué. Le braconnage et le non respect de la déontologie lors des saisons de la chasse, l’utilisation des motocycles dans l’opération de chasse du gibier, la méconnaissance du patrimoine animalier ou encore l’inconscience de son importance, ajouté à cela d’autres facteurs nuisibles ont amplement affecté la richesse faunistique dans la wilaya d’El Bayadh, a souligné M. Bouazza.

La Fédération des chasseurs d’El Bayadh, qui compte plus de 700 chasseurs adhérents au sein d’associations locales de chasse, assure des sessions de formation théoriques et pratiques en collaboration avec d’autres acteurs, dont la conservation des forêts, sur différents aspects inhérents à l’art de la chasse parmi lesquels la déontologie, les types de gibier, l’utilisation d’armes et la législation régissant la chasse, a-t-on appris de son président.

Deux sessions de formation ont été organisées en collaboration avec la fédération de wilaya sous l’égide de la Fédération nationale des chasseurs au profit de 140 chasseurs, en plus de l’octroi, courant de cette année, de 128 permis de chasse, a-t-on indiqué à la conservation des forêts d’El Bayadh.