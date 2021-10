<span style='text-decoration: underline;'>CAN-2022 féminine (éliminatoires /1ère tour - retour)</span>:<br><span style='color:red;'>Soudan – Algérie… Simple formalité pour les Algériennes</span>

L’équipe nationale de football (dames), large vainqueur en match aller (14-0), affrontera, pour la forme, mardi son homologue soudanaise, au stade d’Oumdurman (18h00, algériennes), en match comptant pour le 1e tour (retour) des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2022 au Maroc.

Les Algériennes, qui se sont baladées lors de la première manche, disputée mercredi dernier au stade Omar-Hamadi de Bologhine, croiseront le fer de nouveau avec une équipe soudanaise, qui va aborder ce match retour avec l’intention de sauver l’honneur.

«Notre premier objectif est de se qualifier pour la 6e CAN. En match aller, nous avons respecté le Soudan, qui reste une équipe qui vient de se créer. Les choses sérieuse vont commencer pour nous lors du 2e et dernier tour, face à l’Afrique du Sud, vice-championne d’Afrique, et qui avait pris part au dernier mondial 2019 en France», a indiqué la sélectionneuse nationale Radia Fertoul. A pied d’oeuvre depuis vendredi à Khartoum, les coéquipières de Naïma Bouheni, auteur d’un quadruplé lors de la première manche, tenteront de confirmer leur large succès, une manière de préserver la dynamique, en vue des prochaines échéances.

Sur le plan de l’effectif, Radia Fertoul pourra compter de nouveau sur les services de la milieu de terrain Myriam Benlazar (AJ Auxerre/ France), qui a rejoint le groupe mercredi soir, après avoir raté le premier rendez-vous. Cette double confrontation face au Soudan, est la première sortie des Algériennes, presque deux mois après leur participation à la Coupe arabe des nations, disputée au Caire (Egypte).

Lors de ce rendez-vous arabe, la sélection algérienne avait été éliminée en demi-finale, après sa défaite devant la Tunisie (2-2, aux t.a.b : 3-4). Le prochain adversaire de l’Algérie au 2e et dernier tour qualificatif (14-23 février 2022), l’Afrique du Sud, a également atomisé en déplacement le Mozambique (7-0), mettant ainsi les deux pieds au prochain tour.

Le Maroc (pays hôte) sera rejoint par les 11 vainqueurs du 2e tour, pour prendre part à la phase finale prévue du 2 au 23 juillet 2022. Les quatre premiers seront directement qualifiés pour le Mondial 2023, qui sera organisé conjointement par l’Australie et la Nouvelle-Zélande, tandis que deux sélections supplémentaires disputeront le tournoi de barrage intercontinental.