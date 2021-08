Soumission et indifférence face à la clochardisation avancée

On sait que la Commune d’Aïn El Türck a été retenue comme zone d’appui pour l’accueil des délégations étrangères des jeux méditerranéens d’Oran en 2022. Et même disait-on, de quelques compétitions sportives. En observateur averti de l’état des lieux de cette région côtière, un confrère ne cesse, à juste titre, de dénoncer l’ampleur de l’insalubrité et le «degré de déliquescence atteint en certains endroits de la cité». Chaque fois une localité est donnée comme exemple entre bien d’autres, illustrant la régression avancée et l’échec consommé de toute la politique de développement et de promotion du tourisme balnéaire annoncée chaque année par les gestionnaires concernés. Le statut de «belle station balnéaire et touristique», qui faisait jadis la réputation de Ain El Türck et de toute la corniche oranaise, ne servait au final qu’à attirer des flux de population et de bon nombre d’acteurs venus de tous les horizons pour fructifier leur argent sale. D’autres pour profiter de «soirées récréatives» inexistantes dans les autres wilayas limitrophes. Et d’autres encore, prédateurs professionnels en quête de foncier et de patrimoine urbain, se sont installés et enracinés sur ce terrain local propice aux magouilles et aux affaires scabreuses. Depuis des décennies, aucun gestionnaire élu, aucune assemblée communale n’a réussi à mettre en œuvre une stratégie de gestion et de prise en charge efficace de cette zone côtière livrée au laxisme et à l’anarchie. Et ce qui est encore plus choquant et lamentable, comme le souligne le même confrère, est cette ambiance de soumission et d’indifférence collective face à la régression avancée. Alors pourquoi se lamenter affirment les mauvaises langues…

Par S.Benali