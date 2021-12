<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbès – ES Ben Aknoun</span>:<br><span style='color:red;'>Sous l’effet d’indifférence locale et des joueurs suspendus</span>

Rien de nouveau dans la maison du club phare de la Mekerra.

Les joueurs vivent toujours dans la misère et se retrouvent sans aucune commodité sauf des aides de certains amoureux du club et face à l’indifférence totale des neuf dirigeants qui constituent la société sportive la SSPA/USMBA. Cela s’ajoute au joueur Haniched suspendu pour cette rencontre face à Ben Aknoun qui débutera cet après-midi de samedi à 14 heures au stade du 24 Février 1956 de SBA. A rappeler que contre Ain Oussera, l’arbitre a été dur face à la Mekerra orpheline de ses dirigeants en infligeant cinq avertissements pour contestation de ses décisions, plus la suspension d’un match du joueur Haniched Islam et un million d’amende (plus 1,5 millions de Haniched) pour conduite incorrecte de l’équipe.

B. Didéne