<span style='text-decoration: underline;'>SIDI BEL ABBÉS</span>:<br><span style='color:red;'>Spectacle désolant au centre ville: ordures et routes délabrées</span>

Le centre ville de Sidi Bel Abbés donne un spectacle des plus désolants depuis des mois à cause des travaux interminables provoquant l’ire des citoyens, commerçants et automobilistes.

Une virée en voiture vous donne l’impression d’être dans une ville presque déserte à cause des chaussées délabrées, des ordures à ciel ouvert même à côté du siège de la mairie, des tonnes de poussières qui ont poussé plusieurs commerçants à baisser rideau alors que d’autres vivent le calvaire, des routes barrées à cause des travaux de réparation de fuites d’eau émanant d’un nouveau réseau d’AEP, des conducteurs révoltés et des piétons en colère. Pourtant, on avait publié il y a deux mois que les autorités locales ont promis de procéder à l’opération de bitumage dès la fin du chantier de rénovation des réseaux d’eaux usées et d’eau potable. Sauf que pour la municipalité locale, des erreurs ont été commises dans les travaux avec l’apparition de fuites d’eau dans plusieurs rues que ce soit les rues Jean Jacques Rousseau, Soraya Bendimered, et la rue Colonel Ferradj (Rue de Gambetta) et des bulldozers sur le terrain comme nous l’avions constaté dans l’après-midi de jeudi. Cette malfaçon a provoqué l’ire et la désolation chez les habitants qui sont obligés d’emprunter les chaussées du centre ville pour des besoins d’urgence (laboratoires d’analyses médicales, médecins, mairie, centre médical), et les commerces dont certains ont fermé à cause des tonnes de poussières provoquant des allergies et des malaises surtout pendant ces journées caractérisées par une forte canicule. Une virée jeudi dernier et hier samedi montre à quel point la situation est devenue insupportable.

M.Bekkar