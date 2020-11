Squat des espaces publics: Vers la levée de l’impunité?

Malgré les interventions périodiques des services communaux concernés, renforcés par les éléments de la police, l’occupation illégale des espaces publics sur les chaussées et les trottoirs est devenu un phénomène courant, presque banal, presque installé en pratique «normale et légitime» par un grand nombre d’énergumènes qui ne reculent devant rien pour imposer leur vision rétrograde et égoïste du vivre ensemble dans la Cité. Beaucoup de commerçants, au centreville et dans les artères commerciales, n’hésitent même plus à installer des blocs de béton ou de grosses pierres sur la chaussée pour empêcher les automobilistes de stationner. Dans les quartiers et cités d’habitat, comme aux HLM/USTO, on peut «admirer» de véritables petites baraques en planches de bois et en tôles érigées sur le trottoir, bloquant littéralement le passage aux piétons contraints d’emprunter le bord de la route très fréquentée par les voitures. Une image urbaine hideuse que l’on peut découvrir sur l’axe routier reliant le rond-point des cliniques au quartier HLM, juste derrière la nouvelle cour de Justice. Un peu partout, des bouts de trottoirs sont «réquisitionnés par des commerçants qui installent leurs présentoirs et leurs produits, au mépris de toute règle urbaine, voire de toute logique élémentaire devant permettre aux piétons de circuler. Ce phénomène, qui ne cesse de prendre de l’ampleur, est depuis quelque temps courageusement pris en charge par les services techniques de la Mairie qui multiplient les campagnes de contrôle et de verbalisation. Même les médias locaux s’intéressent à la question et dénoncent de plus en plus ces pratiques qui portent atteinte à la liberté des citoyens de circuler sur les trottoirs ou de stationner sur le bord de la chaussée. Si rien de bien dissuasif n’est rapidement engagé par les pouvoirs publics pour éradiquer ce fléau, on risque à terme, d’aggraver la déstructuration sociale en laissant germer le sentiment que l’espace public mitoyen à la propriété privée peut être occupé en toute impunité. Il est à la fois risible, ridicule et choquant de constater dans certaines ruelles perpendiculaires à l’avenue de Choupot tous ces blocs de pierre alignés au bord de la route, devant la façade des villas pour y interdire le stationnement… Au nom de quelle logique ou de quelle légitimité ? La récente opération d’enlèvement de tous les obstacles entravant la circulation des piétons et le stationnement – bornes de béton, blocs de pierre, poteaux, barrières, planches de bois, voire parfois des chaises ou même des tables posées au bord de la chaussée – a été saluée et applaudie par la majorité des Oranais. Serait-ce bientôt la fin de l’immunité pour les squatteurs de l’espace public ?

Par S.Benali