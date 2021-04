<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Stabilité des cas d’atteinte du coronavirus constatée</span>

La wilaya de Sidi Bel-Abbès enregistre une stabilité dans les cas d’atteinte du coronavirus eu égard à la baisse de la moyenne des cas hospitalisés au niveau de l’établissement public de santé de proximité « Dahmani Slimane » spécialisé dans la prise en charge des cas de Covid-19, a affirmé lundi le directeur local de la santé et de la population, Fodhil Bouchaour.

Dans un point de presse consacré aux mesures de confinement sanitaire partiel imposé à la wilaya, le directeur du secteur a souligné que la situation épidémiologique « est maîtrisée et le nombre de cas atteints de la Covid-19 a baissé de même que celui des cas de décès », signalant que les cas hospitalisés sont seulement au nombre de 10 dont quatre sont en soins intensifs . « Malgré la stabilité et la maîtrise de la situation épidémiologique dans la wilaya, le coronavirus est parmi nous, ce qui nécessite toujours de la prudence et le respect des mesures préventives portant sur le port du masque et éviter les rassemblements », a indiqué M. Bouchaour.

A une question sur la possibilité de la levée du confinement sanitaire partiel imposé à la wilaya, surtout suite au mouvement de protestation organisé par certains commerçants revendiquant la levée du confinement sanitaire à Sidi Bel-Abbès, le directeur local de la santé et de la population a souligné que « la décision revient à la commission scientifique chargée du suivi de l’évolution des cas de Covid-19, la seule instance habilitée à trancher sur le sujet sur la base d’indices portant sur le nombre de nouveaux cas enregistrés par jour ».

La wilaya de Sidi Bel-Abbès dispose d’un laboratoire de dépistage du coronavirus au niveau du CHU Abdelkader Hassani et deux laboratoires privés, a-t-il fait savoir, expliquant que les données fournies par ces laboratoires déterminent les indices sur lesquels la poursuite ou la levée du confinement sanitaire partiel sont décidées. Dans ce contexte, il a indiqué que pendant la période du 15 janvier au 15 février, une moyenne quotidienne de plus de 40 cas confirmés était signalée « ce qui a fait entrer la wilaya de Sidi Bel-Abbes parmi les wilayas concernées par le confinement ».

Concernant la vaccination contre la Covid-19, le même responsable a révélé que l’opération se déroule dans de « bonnes conditions », signalant qu’à ce jour 3.238 doses ont été administrées aux citoyens et qu’aucun problème n’a été enregistré au niveau de toutes les cliniques désignées pour l’opération. La wilaya de Sidi Bel-Abbès a obtenu trois lots de vaccin dont deux d’Astra Zeneca et un lot de Sinopharm .

A noter que le wali de Sidi Bel Abbès, Mustapha Limani, a insisté, dimanche soir lors d’une réunion du comité d’Etat multisectoriel de suivi de la pandémie de Coronavirus, sur la nécessité de resserrer les mesures préventives pour assurer un cordon préventif efficace qui empêchera la déclaration de quelconque foyer de cette épidémie.

S’agissant des mesures et dispositions du confinement décidés par les autorités suprêmes du pays, le wali a rassuré que les autorités locales « sont à pied d’œuvre pour circonscrire ce phénomène épidémique et ceci donnera lieu nécessairement à la levée des mesures prises en cas de confirmation de l’absence des causes et risques de l’épidémie ».