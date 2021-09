<span style='text-decoration: underline;'>USM BEL-ABBES</span>:<br><span style='color:red;'>Stage à Blida à partir de samedi</span>

L’USM Bel-Abbes effectuera à partir de samedi un stage de préparation à Blida en vue du coup d’envoi du championnat de Ligue 2 de football prévu pour le 8 octobre prochain, a-t-on appris mercredi de ce club.

Le stage en question s’étalera sur deux semaines et au cours duquel l’équipe, reléguée en deuxième palier à l’issue de l’exercice écoulé, axera son travail sur le double plan physique et technicotactique, a ajouté la même source. La formation d’El Mekerra a connu des changements sensibles dans son effectif après le départ de plusieurs joueurs de l’effectif de l’exercice passé. L’entraineur Sid Ahmed Slimani, en poste depuis les dernières journées du précédent championnat, a opté pour le rajeunissement de son effectif en lançant des opérations de prospection au profit des jeunes issus des clubs de petits paliers. Tablant sur un retour parmi l’élite «dans un délai ne dépassant pas les deux saisons», Slimani vise aussi à réduire sensiblement la masse salariale de son équipe première pour la porter à 600.000 DA maximum, a-t-il fait savoir. Cette démarche est dictée par la crise financière aiguë prévalant dans ce club depuis plusieurs années et qui a été pour beaucoup dans sa descente, alors qu’il y a à peine trois années, il avait décroché sa deuxième coupe d’Algérie lors de la finale face à la JS Kabylie en 2018. Un titre qui en a appelé à un autre en finale de super-coupe contre le CS Constantine quelques mois plus tard, rappelle-t-on. L’USMBA évoluera la saison prochaine dans le groupe Centre-Ouest composé de 16 clubs. Seul le premier accédera en fin de saison parmi l’élite, en compagnie du champion de l’autre groupe Centre- Est.