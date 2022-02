<span style='text-decoration: underline;'>CS Constantine</span>:<br><span style='color:red;'>Stage bloqué à Constantine pour préparer la phase retour</span>

Le staff technique du CS Constantine a prévu un stage bloqué à Constantine durant la trêve hivernale du championnat pour préparer la phase retour, a-t-on appris lundi de le direction du club de Ligue 1 de football.

«L’équipe a programmé une préparation sérieuse avec un stage de six jours pour corriger les erreurs et préparer physiquement les joueurs après un repos de cinq jours pour les joueurs épuisés par les derniers matchs disputés en déplacement face aux Paradou AC et l’ASO Chlef», selon la même source. Ce stage débutera mardi au stade de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports (ex-Creps) avec des séances de renforcement en salle de musculation et un match face à l’équipe de réserve. Il était prévu d’effectuer ce stage dans la wilaya de Mostaganem, loin de la pression des supporters insatisfaits des choix du coach Chérif Hadjar et des derniers résultats négatifs qui avaient privé le club de la deuxième place, mais l’absence de l’entraineur pendant une semaine sans clarifier sa position (poursuivre le travail avec le club ou le quitter) a poussé la direction du CSC à effectuer le stage à Constantine. La séance de reprise des entraînements au stade de l’ex-Creps a connu le retour du milieu de terrain Brahim Dib en attendant celui du duo Zidane Mebarakou et Mohamed Benchaïra. La rencontre de la 18 ème journée du championnat de ligue-1 professionnelle opposera en déplacement, mardi 22 février courant, le CS Constantine au MC Oran.