<span style='text-decoration: underline;'>Karaté-do</span>:<br><span style='color:red;'>Stage de l’équipe algérienne annulé après sept cas positifs au Covid-19</span>

L’équipe algérienne de karaté-do a annulé son stage de préparation, prévu à partir de ce lundi, après l’enregistrement de sept (7) cas positifs au Covid-19 au sein de son effectif, a appris l’APS auprès de la Fédération algérienne de la discipline.

Les tests de type PCR effectués par les athlètes et le staff technique de la sélection nationale ont révélé la contamination de sept karatéka par le virus de la Covid-19, a fait savoir le directeur technique national, Youcef Hasnaoui, «ce qui nous a amené à annuler purement et simplement le stage». Les athlètes contaminés sont Kamélia Hadj Said, Widad Deraou, Safia Dine, Hakim Haoua, Yazid Bouzourane, Oussama Zayed et Oussama Baha Eddine Zitouni.