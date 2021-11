<span style='text-decoration: underline;'>SIDI BEL ABBÉS</span>:<br><span style='color:red;'>Stage pour les brigades cynotechniques</span>

L’unité centrale de la protection civile de Sidi Bel Abbès a abrité un stage de formation de trois jours (du 09 au 11 novembre) au profit des brigades cynotechniques représentant les wilayas de Sidi Bel Abbès, Oran et Ain Témouchent.

Une formation qui entre dans le cadre des activités annuelles tracées par la direction générale de la protection civile. Ces brigades cynotechniques ont reçu des exercices et ont effectué des simulations pratiques afin d’évaluer leurs capacités et développer leurs compétences pratiques. La direction de la protection civile de Sidi Bel Abbés a organisé en marge de cette formation, une cérémonie de distribution de certificats aux participants. La protection civile continue en parallèle sa campagne de sensibilisation contre le danger du monoxyde de carbone (CO) émanant des chauffages à l’instar de la journée organisée au centre de formation Bekkoucha Amir de Sidi Lahcen.

M. Bekkar