Startups: le président de la République honore de jeunes innovateurs

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a honoré, samedi à Alger, sept jeunes innovateurs, ayant entre 11 et 15 ans, dont trois ayant remporté un concours international de robotique en Corée du Sud.

Lors de la séance d’ouverture de la Conférence nationale des startups, le président de la République a honoré trois jeunes lycéens innovateurs venus de la wilaya de Sétif, lauréats d’un concours international de robotique en Corée du Sud, ainsi que quatre autres jeunes venus de la wilaya de M’sila.

Présent à cette cérémonie avec ses deux camarades lauréats, Nazim Assefrane et Mohamed-Amine Atoui, le jeune Younes Abdessami, 15 ans à peine, élève dans une école d’apprentissage de programmation et de robotique, a déclaré que son équipe a élaboré, à distance, un projet portant sur une ferme intelligente gérant le côté bétail et le côté agricole.

Lors de cette cérémonie, le président de la République a, en outre, remis des prix aux membres de l’association “Créativité et innovation scientifique” de la wilaya de M’sila.

Les quatre jeunes membres de l’association, ayant entre 11 et 13 ans, ont travaillé sur plusieurs innovations dont celle de la maison intelligente (Motassim Boussadia), la barrière ferroviaire intelligente (Chawki Aouni), la ferme intelligente (Mohamed-Ali Thouirat) ainsi que la chaussure intelligente destinée aux non-voyants (Wael Hemdani).

A rappeler que les sept jeunes innovateurs ont été honorés, durant le mois en cours, par le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’économie de la connaissance et des startups, Oualid Yacine.