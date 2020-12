<span style='text-decoration: underline;'>Aïn El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>Station balnéaire ou cité dortoir ?</span>

Interrogé un jour sur le destin de la commune d’Aïn El Türck, un ancien maire qui n’avait d’ailleurs pas fait long feu à son poste grâce à cette fameuse motion de retrait de confiance, avait eu cette question/réponse, au demeurant assez prémonitoire : « Que veut-on en faire, une cité dortoir ? ».

Nostradamus n’aurait pas fait mieux en termes de prémonition. Et pour cause, des années après, l’illustre station balnéaire s’est transformée en une agglomération hétéroclite sans cachet, cerclée par des ilots d’habitations disgracieux grâce à une bidonvilisation galopante et surtout l’absence de vision de la part des gestionnaires successifs qui ont présidé durant toute cette période de son existence, à sa destinée. Et bien que jouissant d’un potentiel touristique inégalable que sont la mer et la montagne et surtout un climat méditerranéen des plus appréciés, la régression n’a jamais pu être endiguée ni stoppée. L’urbanisation déjà existante, répondant à des normes précises du fait du statut balnéaire de la commune a été impitoyablement dénaturée, pour ne pas dire vandalisée avec l’apparition de points noirs, de bidonvilles à l’intérieur même du milieu urbain et de centaines de constructions illicites ayant pris naissance jusque sur le sable.

Les rares quartiers qui résistent encore à ce vandalisme ne seront pas épargnés à leur tour face à l’avancée du phénomène. Si aujourd’hui cette désurbanisation est visible à l’œil nu, c’est aussi et surtout parce que la commune n’a d’abord pas eu par le passé, les gestionnaires à la hauteur de son statut, c’est-à-dire, des bâtisseurs et ensuite en termes d’investissements en projets structurants, elle a été tout bonnement le parent pauvre. L’espoir d’une performante zone d’extension touristique (ZET) s’est avéré une chimère.

Les projets d’un port de pêche ou de plaisance, de campings familiaux, de complexes touristiques dignes de ce nom, ont fait l’effet d’un coup d’épée dans l’eau tant ils ont suscité vainement l’espoir pour donner un coup de rein à l’économie locale et au développement de la zone côtière. Ainsi dévitalisée de la substance qui la propulserait au devant de la scène pour constituer un incontestable pôle touristique et économique, la commune d’Aïn El Türck se morfond dan sa léthargie, celle d’une ville quelconque, sans âme, incapable de tirer profit de ses innombrables gisements, s’il en reste encore.

Et ce n’est pas peu dire si la station balnéaire est devenue un refuge pour les marginaux et un mouroir pour toute une population minée par le chômage.

Karim.B