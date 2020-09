<span style='text-decoration: underline;'>ATLÉTICO MADRID </span>:<br><span style='color:red;'>Suarez convoqué contre Grenade</span>

L’attaquant uruguayen Luis Suarez (33 ans), arrivé vendredi à l’Atlético Madrid, sera convoqué pour l’entrée en lice des «Colchoneros» en Liga ce dimanche (14h00 GMT) contre le leader surprise Grenade dans le cadre de la 3e journée, a annoncé l’entraîneur Diego Simeone samedi en conférence de presse.

«Hier (vendredi), il a eu une journée longue et éreintante, il a fini par s’entraîner avec l’équipe. Il a été très bien, on l’a vu avec beaucoup d’enthousiasme et beaucoup d’envie, et bien sûr, il sera convoqué (dimanche), à disposition de l’équipe. On verra demain (dimanche) s’il débutera le match ou s’il entrera en deuxième période», a expliqué l’entraîneur de l’Atlético. Le technicien est sorti de sa quarantaine (à cause d’un test positif au nouveau coronavirus) juste à temps pour diriger le dernier entraînement de son équipe avant son retour en Liga dimanche, et apparaître samedi en conférence de presse, dont le principal sujet a été l’arrivée de l’attaquant Luis Suarez.

«On le connaît tous. C’est une référence, il est très fort dos au jeu et dans ses mouvements dans la surface adverse. Après le départ d’Alvaro (Morata, vers la Juventus de Turin), on a pensé que la meilleure manière de continuer à s’améliorer était de chercher quelqu’un qui avait de meilleures statistiques de buts que lui la saison dernière. Quand la possibilité de recruter Suarez a surgi… ses chiffres parlent pour lui», a détaillé Simeone.

«On avait déjà discuté avant son départ vers le Barça, à un moment où avait surgi la possibilité qu’il nous rejoigne. Il a passé six années merveilleuses et pleines de succès (au Barça)», a continué l’entraîneur argentin (50 ans).

Le «Cholo» a été le grand artisan de la venue de Suarez selon la presse, même si lui l’a réfuté samedi : «Non. Sincèrement, dès nos premières discussions, Luis (Suarez) était déjà convaincu que l’Atlético serait le meilleur endroit pour lui, pour continuer à dominer, à montrer qu’il est toujours un attaquant important et continuer à faire ce qu’il a fait pendant des années à Barcelone», a expliqué Simeone.

«Quand on eu un grand Falcao, un grand (Diego) Costa, un grand Griezmann, on a pu s’approcher des plus grands succès. J’espère que l’arrivée de Luis, avec la présence de Costa, la progression de Joao (Felix), et la compagnie de Correa, Vitolo et Lemar, pourra nous permettre de nous améliorer encore», a souligné l’entraîneur rojiblanco.