<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre la désertification marine</span>:<br><span style='color:red;'>Succès d’une expérience d’implantation de Posidonie</span>

L’expérience pilote de lutte contre la désertification marine, par l’implantation d’herbiers de Posidonie, menée par l’association écologique marine «Barbarous» au niveau de la baie des Andalouses (Oran), a donné de «très bons résultats», a-t-on appris auprès du Secrétaire général du ministère de la pêche et des produits halieutiques, Mohamed Bengrina.

L’herbier de Posidonie implanté sur un petit périmètre, dans une zone désertique de la baie des Andalouses, a transformé cette zone, devenu un habitat pour les espèces, a affirmé le même responsable, contacté par l’APS, saluant au passage cette initiative, «appelée à être multipliée pour lutter contre la désertification marine». Pour sa part le secrétaire général de l’association marine «Barabarous», Amine Chkouri, a affirmé, avec des images à l’appui, que le projet «Bio-kais» qui consistait à réaliser un habitat marin productif par l’implantation d’herbiers de Posidonie dans des déserts marins situés au niveau de la côte Oranaise, ont donné des résultats «plus que probants». «Nous avons tenté l’expérience, une première en Algérie, sans être complètement certains des résultats», a confié M. Chakouri, ajoutant qu’onze mois après le début du projet, les plongeurs ont pu constater que les résultats ont dépassé les attentes.

Cette petite oasis marine a drainé une vingtaine d’espèces visibles, mais l’évaluation effective de l’expérience se fera prochainement avec l’appui scientifique des spécialistes de l’université d’Oran, partenaire dans le projet, a-t-il fait savoir. Ces prairies sous marines sont considérées comme un habitat idéal pour les alevins, au point où certaines sont considérées comme de véritables écloseries.

Toutefois, les herbiers de Posidonie auraient perdu près de 30% de leur surface en Méditerranée, a-t-on expliqué.

La plantation des herbiers de Posidonie, tout comme la création de récifs artificiels, est considérée comme un excellent moyen pour lutter contre la désertification sous-marine et la création d’habitats pour les espèces marines.

L’association «Barbarous», impliquée dans plusieurs missions écologiques, comme le renflouage des filets fantômes et la création de récifs artificiels, rencontre toutefois des difficultés sur le terrain depuis quelque temps, à cause des restrictions imposées sur le transport des bateaux plaisanciers.