<span style='text-decoration: underline;'> WA Tlemcen 0 - USM Bel Abbés 1 </span>:<br><span style='color:red;'>Sur un éclair de Haroune</span>

La deuxième joute amicale de gars de la Mekerra a eu lieu dans l’après-midi d’avant-hier mardi sur la pelouse du stade Akid Lotfi de Tlemcen.

L’adversaire des protégés de Lyamine Boughrara était l’équipe locale du Widad Athlétique de Tlemcen, le nouveau promu de la Ligue Une. Si la première mi-temps a été désolante dans son ensemble, la seconde période a connu un rythme plus élevé des deux cotés, surtout de la part des poulains de l’entraîneur Abbés qui ont raté deux belles occasions face aux parades du portier remplaçant de l’USMBA, Redouane Maâchou. Mais juste à la 53ème minute de jeu, le nouvel attaquant d’El Khadra, Ali Haroune profita d’une maladresse de la défense locale, dribla le portier et inscrit l’unique but de la rencontre.

M. Bekkar