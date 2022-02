<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés 1 – WA Boufarik 0</span>:<br><span style='color:red;'>Sur un penalty salvateur de Menazla</span>

A défaut d’entraîneur, le club phare de la Mekerra s’est présenté avec le coach des juniors et ancien latéral gauche de l’USMBA et l’ASMO, Samir Ouala.

Ce denier a réussi le pari de glaner ses trois premiers points de la victoire pour la première fois de sa vie d’entraîneur des seniors. Si les dirigeants et l’ex entraîneur ont hypothéqué l’avenir de l’équipe, l’USMBA tient debout malgré eux, même s’ils corroyaient au forfait dès la première journée de la phase retour. Avant-hier samedi, l’USMBA s’est présenté avec un effectif très réduit composé essentiellement des réservistes. Ces derniers ont à leur tour, céder leur équipe des U21 aux juniors de Samir Ouala qui ont réussi leur première victoire de la saison en battant le WA Boufarik par deux buts à zéro. Revenant au match des seniors disputé au stade du 24 Février 1956 de SBA, la première période a été marquée par une concentration du jeu au milieu du terrain avec de timides tentatives de part et d’autre. Au retour des vestiaires, l’arbitre accorda un penalty en faveur des locaux transformé par Menazla Abdelkader après un quart d’heure de jeu. La réplique de Boufarik drivés par Omar Belatoui ne fut guère dangereuse et c’est grâce à cette victoire que l’USMBA gagne deux places, soit de l’avant dernière à la 13èmle marche du classement général avec 15 points récoltés. B. Didéne