<span style='text-decoration: underline;'>Trafic routier</span>:<br><span style='color:red;'>Suspension du nouveau plan de circulation entre Oran et Ain El Turck</span>

Le nouveau plan de circulation entre Oran et Ain El Turck a été suspendu à partir de dimanche avec la reprise du précédent système de voie à deux sens, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

«Après l’analyse des données de la première phase de cette expérience et en réponse aux requêtes des utilisateurs de cet axe, il a été décidé de suspendre cette procédure à partir de dimanche et de reprendre la circulation dans les deux sens,» a souligné un communiqué de la wilaya. «Les services de sûreté compétents conservent le pouvoir de revoir ces dispositions en fonction des évolutions de la prochaine étape,» a ajouté le document.

Ce nouveau plan de circulation entre Oran et Ain El Turck, mis en application vendredi, consistait en un système de circulation à sens unique de long de la route de la corniche d’Oran.

Les départs se font à partir de la pêcherie jusqu’à Aïn El Turck via Mers El Kebir. Les retours à Oran devaient se faire par la corniche supérieure. L’entrée en application de ce plan de circulation a coïncidé avec la réouverture des plages et l’affluence de milliers d’estivants voulant profiter du week-end et des plaisirs de la mer. Cette situation particulière a engendré d’importants embouteillages et un blocage de la circulation durant plusieurs heures, d’où la décision de revenir au précédent système de circulation dans les deux sens, a-t-on expliqué.