Tant de mal et de détresse

Les cas de contamination au covid-19 sont toujours en hausse. Les décès aussi sont en hausse. La situation sanitaire est plus que critique et ne semble pas connaître un début de décroissance. Pourtant, population et gouvernement multiplient les actions pour atténuer une crise jamais connue depuis le début de la pandémie.

Il faut dire que ce variant Delta et sa contagiosité impressionnante a poussé le système hospitalier algerien dans ses derniers retranchements et il tient difficilement le choc face aux flux incessants des malades.

Et la pire crise vécue ces derniers temps, est sans conteste celle de l’oxygène médical qui s’est raréfié de manière brusque face à la grande charge et la grande demande. Une raréfaction qui a été derrière la mort de centaines de personnes qui ont disparu de manière brusque qui a choqué les Algériens, lesquels se sont mobilisés comme un seul homme pour organiser des quêtes et des chaînes de solidarité afin d’acheter cet oxygène qui manquait tant. L’État aussi a multiplié les plans et les initiatives pour atténuer la crise, qui si elle semble proche de la solution, reste néanmoins encore et toujours grandement problématique. Les hôpitaux sont encore sous grande pression et les malades loin d’être sortis du danger.

Cela sans parler de l’extrême fatigue du personnel médical, qui est sur le pont et presque sans interruption, face à cette pandémie, depuis près de deux ans. Une mobilisation qui les a mis sur les rotules et qui a épuisé toute leur réserve et leur énergie.

La situation est loin d’être maîtrisée, d’autant plus qu’à ce jour on ne sait pas encore si l’on a atteint le pic ou si le plus dur est encore à venir. Des interrogations qui se posent avec persistance chez une bonne partie des Algériens, dont certains ont déjà succombé à la panique, et sont sujets à des troubles psychiques très sérieux. Mais c’est là un autre débat qui finira par s’ouvrir à la fin de cette troisième vague, comme d’ailleurs toutes les autres conséquences qui en découleront fatalement.

Les conséquences, mais aussi les leçons qu’il faut retenir et bien retenir, pour éviter la débandade que l’on a connue, mais aussi en plus profond, de se rendre compte une bonne fois pour toute, que ce virus continuera à frapper et à tuer tant que nous continuerons à ne pas respecter les gestes barrières, entre distanciation physique, lavage des mains et surtout port du masque. Mais aussi à se convaincre que le vaccin est un outil des plus efficaces pour sortir de ce cauchemar qui a fait tant de mal et de morts.

Par Abdelmadjid Blidi