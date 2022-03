Tâtonnements et replatrages et en tous genres

Le Palais des expositions au quartier « M’dina J’dida » a été très récemment retenu pour abriter trois épreuves sportives des 19èmes jeux méditerranéens devant se dérouler à Oran. A moins de quatre mois de la date de l’événement, on aurait pu croire que tout était déjà organisé et bien ficelé en matière d’organisation des compétitions. Les responsables locaux concernés ont cependant annoncé des travaux de réaménagement du site du vieux hall des expositions, mitoyen au Palais des sports, seront lancés le 10 mars prochain, aussitôt après la clôture de la manifestation économique qui s’y déroule actuellement. Une manifestation connue par les Oranais sous le nom générique de la «foire de M’dina Jdida» qui rassemble deux fois par an quelques fabricants et commerçants de produits divers, allant du textile, à la vaisselle et au mobilier de maison… Pourquoi, se demandent des observateurs, avoir attendu aussi longtemps pour décider finalement de domicilier les épreuves d’haltérophilie, de boxe et de lutte associée aux pavillons de la foire de M’dina Jdida alors que l’on parlait il n’y a pas longtemps de les abriter au Centre des conventions au quartier « Akid Lotfi » ? Un transfert qui nécessite donc une opération d’aménagement , avec entre autres l’installation de tribunes amovibles pour les amateurs de ces disciplines, plutôt nombreux à Oran surtout en matière de boxe et l’haltérophilie.

Le Centre des Conventions, qui abritera seulement cinq disciplines sportives, dont le tennis de table, l’escrime, le Taekwondo, le judo et le karaté, semble prêt à recevoir les athlètes et le public dans des conditions jugées «très satisfaisantes» par les organisateurs. Mais en ce qui concerne le présumé «palais» des expositions de M’dina Jdida, les observateurs avisés expriment de sérieuses inquiétudes sur les délais d’installation des équipements et des tribunes amovibles dans les normes réglementaires requises par les instances internationales.

On sait par ailleurs, depuis plus de six ans, que de nombreux projets de réalisation ou de remise à niveau de structures sportives à travers la wilaya ont été annoncées et, pour certaines, lancées à travers la wilaya. Le recours à la «Foire de M’dina Jdida», qui n’était inscrit nul part dans les tablettes des organisateurs, ne pouvait encore une fois qu’ alimente les jérémiades des mauvaises langues locales qui trouvent matière à ricaner face aux tâtonnements et aux replatrages et en tous genre érigés en seul mode de gestion des affaires locales.

Par S.Benali