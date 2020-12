Tâtonnements, replâtrages et échecs programmés…

Les Oranais, parmi les plus âgés, se souviennent de ces anciens gestionnaires, présumés élus aux commandes de la municipalité, qui brillaient par leur incompétence et leur seul empressement à glaner illicitement des avantages, des privilèges et de l’argent illicite au détour de certains marchés engagés dans une totale opacité. Et pour cacher leurs carences et leurs défaillances, ils «organisaient» souvent des faux débats, sur fond de polémiques et de querelles politiciennes, leur permettant de fuir les questions essentielles au profit de l’accessoire et du superflu. On se souvient notamment de ces débats perpétuels autour du mode de fonctionnement, d’organisation et de prise en charge de la collecte des déchets ménagers qui avaient surtout mis en relief l’incompétence et l’incapacité de certains anciens élus locaux à pouvoir répondre efficacement aux besoins et aux préoccupations de la Cité oranaise.

Il suffit aujourd’hui de consulter les archives des plus anciens journaux locaux pour se rendre compte, par exemple, qu’en l’espace de trois décennies, pas moins de six études sur la collecte des ordures ménagères ont été élaborées, commandées, et payées rubis sur ongle à des «bureaux d’experts», sans aucun résultat tangible sur ce terrain miné par des contraintes et des incohérences cumulées. Qu’il s’agisse de la collecte des déchets, du plan de transport et de circulation, du schéma directeur de croissance urbaine, du sommier de consistance servant d’inventaire de tous les actifs de la collectivité locale, voire même du PDAU et des POS des quartiers aujourd’hui non respectés et bien dépassés, de l’état des lieux du foncier urbain et industriel, et de bien d’autres instruments de gestion de l’avenir de la Cité, un bon nombre d’études spécialisées, qui ont coûté beaucoup d’argent, sont à ce jour oubliées dans les tiroirs d’une administration locale incapable d’investir dans le pragmatisme, l’efficacité et la projection à long terme.

Et avec toutes ces lacunes, retards et inepties chaque année hérités par les nouveaux responsables en poste, il semble bien difficile, voire impossible disent certains, de rétablir les normes élémentaires nécessaires à assurer le progrès et la modernité dans tous les secteurs d’activité. Les retards enregistrés dans la livraison de presque tous les projets, les tâtonnements et le replâtrage à chaque fois ordonné pour colmater la laideur urbaine et gérer les grands dossiers, illustrent encore une fois cette fatalité de l’échec programmé depuis des lustres par des «gouvernants» auto-proclamés d’un système de perversion que l’on espère aujourd’hui révolu.

Par S.Benali