<span style='text-decoration: underline;'>Cour d’Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Tayeb Louh condamné à trois ans de prison ferme</span>

Le tribunal criminel d’appel (Cour d’Alger) a condamné, mardi, l’ancien ministre de la Justice, Tayeb Louh à trois (03) ans de prison fermes pour incitation à la partialité et abus de fonction.

Le tribunal a également condamné l’ancien ministre de la Justice à verser une amende de 200.000 DA, comme il l’a acquitté de l’accusation de faux en écriture officielle. La présidente d’audience a également prononcé une peine de deux (02) ans de prison ferme assortie d’une amende de 200.000 DA contre l’ancien inspecteur général du ministère de la Justice, Tayeb Belhachem pour incitation à la partialité et abus de fonction. Ce dernier a été acquitté de l’accusation de «faux en écriture officielle». Saïd Bouteflika, frère et conseiller de l’ancien président, Abdelaziz Bouteflika et l’ancien homme d’affaires, Ali Haddad, ont été blanchis. L’acquittement a également été prononcé contre l’ancien Secrétaire général (SG) du même ministère, Laâdjine Zouaoui, et les juges Mokhtar Belahrach, Samoun Sid Ahmed, Khaled Bey, l’avocat Derfouf Mustapha et l’ancienne candidate aux législatives de mai 2017, Meriem Benkhalifa.