Tebboune adresse ses condoléances à son Conseiller Abdelhafidh Allahoum

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances à son Conseiller, M. Abdelhafidh Allahoum, ainsi qu’à tous les membres de sa famille, suite au décès de son frère, a indiqué, mercredi, un communiqué de la Présidence de la République.

“Suite au décès du frère du Conseiller du président de la République, M. Abdelhafidh Allahoum, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances et de compassion au Conseiller et à tous les membres de la famille du défunt, priant Allah Le Tout-Puissant d’accueillir le regretté en Son Vaste Paradis et de prêter, à ses proches, patience et réconfort”, lit-on dans le communiqué.