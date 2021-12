Tebboune décerne la médaille des Amis de la révolution algérienne au Président de l’Etat de Palestine

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a décerné, lundi à Alger, au président de l’Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, la médaille des Amis de la révolution algérienne.

La distinction a eu lieu lors d’un dîner offert par le Président Tebboune, au Palais du peuple, en l’honneur de son homologue palestinien et de la délégation l’accompagnant, en présence de hauts responsables de l’Etat et de membres du corps diplomatique accrédité.

Le Président Mahmoud Abbas a, pour sa part, remis au Président Tebboune l’Ordre de l’Etat de Palestine, plus haute distinction en Palestine, « en considération de son leadership et de sa direction clairvoyante à l’échelle nationale, arabe et internationale et en reconnaissance de son rôle dans la consécration de l’engagement perpétuel et du soutien permanent des dirigeants et du peuple algériens, au peuple palestinien et à sa cause juste ainsi que dans la consolidation des liens de fraternité algéro-palestiniens ».

Le président palestinien achève, mardi, sa visite d’Etat, de trois jours, en Algérie, lors de laquelle il a rencontré le président de la République et nombre de hauts responsables de l’Etat.