<span style='text-decoration: underline;'>ACADÉMIE MILITAIRE DE CHERCHELL </span>:<br><span style='color:red;'>Tebboune préside la sortie de 3 promotions d’officiers</span>

Accueilli par le chef d’état-major de l’Anp, le président de la République a présidé, hier, la cérémonie de sortie de la 51ème promotion de formation fondamentale et la 4ème promotion d’officiers du cycle Master. A l’entrée de l’Académie de Cherchell, lieu de l’événement, le Président Tebboune n’a pas manqué de s’arrêter devant la stèle représentant le président défunt Houari Boumediene dont l’Académie militaire de Cherchell porte le nom.

Le chef de l’Etat a, ensuite, déposé une gerbe de fleurs sur la stèle, en signe de grand respect pour le défunt président qui a marqué l’Histoire de l’Algérie indépendante. La délégation présidentielle s’est dirigée vers la place d’Armes, lieux traditionnels accueillant l’évènement annuel, traditionnellement présidé par le chef de l’Etat. En la circonstance, la cérémonie a concerné la sortie de nouvelles promotions de l’année scolaire 2019-2020, entamée par son passage en revue des carrés des formations militaires alignés au niveau de la place d’Armes, et ce, avant que le général de corps d’Armée, chef d’état-major de l’ANP, ne prononce une allocution dans laquelle il a remercié le Président de la République d’avoir supervisé la cérémonie de sortie de promotions de l’Académie militaire de Cherchell. La forte symbolique du moment confère au discours du général de corps d’armée Saïd Chanegriha une importance particulière. Il a à ce propos, souligné que l’Académie militaire de Cherchell constitue «la colonne vertébrale du système de formation de l’Armée nationale populaire qui dote nos Forces armées d’officiers qualifiés, compétents et imprégnés des principes et valeurs de notre Glorieuse Révolution de Libération». Il a salué «l’intérêt particulier et permanent» accordé par le Président de la République à l’Académie, à l’instar des autres écoles de formation de l’ANP à travers «la mise à disposition de toutes les conditions et tous les moyens humains, matériels, moraux et de motivation qui permettent de promouvoir les capacités de l’Institution militaire et de concrétiser les objectifs escomptés en termes de modernisation et de professionnalisation de notre Armée». De son côté, le commandant de l’Académie militaire de Cherchell, le généralmajor Salim Grid, a évoqué lors de son allocution «le rôle pionnier que joue l’Académie dans l’instruction d’une élite de cadres de l’Armée nationale populaire, en leur offrant une formation militaire scientifique de qualité, imprégnée d’une discipline militaire pleine d’esprit nationaliste, de ferme détermination et d’abnégation au service de la Nation, à travers des programmes de qualité, au diapason des exigences de formation modernes dans les domaines techniques et technologiques». Après la prestation du serment par les promotions sortantes, le Président de la République a procédé à la remise des grades et des diplômes aux majors de promotions, en remettant le diplôme au major de promotion du cycle Master, puis a remis le grade de sous-lieutenant et l’épée de l’Académie au major de promotion de la formation fondamentale. Les membres de la délégation accompagnant le chef de l’Etat ont ensuite remis les diplômes et les grades aux autres lauréats. A l’issue, le Président Abdelmadjid Tebboune a remis le diplôme au major de la promotion de formation militaire commune de base. La cérémonie s’est poursuivie par la passation de l’étendard de l’Académie entre la promotion sortante et celle montante, avant que le major de la 51ème promotion de la formation fondamentale ne soumette à l’approbation du Président de la République la baptisation de la promotion au nom du défunt moudjahid le général-major Abdelmalek Guenaïzia, pour présenter ensuite un aperçu biographique du défunt. La cérémonie a été clôturée par une parade sur des airs de musique militaire interprétés par une troupe de la Garde républicaine, à laquelle ont pris part des carrés d’élèves officiers de carrière de Formation fondamentale et militaire commune de base, ainsi qu’une exhibition de saut de parachutes, et ce, avant que le Président de la République ne suive la diffusion en direct sur écran géant d’exercices démonstratifs exécutés par les Forces navales, intitulés «Libération et assistance d’otages après le déclenchement d’un incendie à bord d’un navire».

Nadera Belkacemi