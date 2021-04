Tebboune signe le décret présidentiel portant création de l’Observatoire national de la société civile

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a signé lundi le décret présidentiel portant création de l’Observatoire national de la société civile.

Le chef de l’Etat avait ordonné, lors de la réunion périodique du Conseil des ministres tenue le 21 mars dernier, de procéder « immédiatement » à l’installation de l’Observatoire national de la société civile, car étant « l’un des piliers les plus importants du changement devant permettre aux différentes forces de la société de s’organiser et d’exprimer leurs préoccupations et propositions en vue de promouvoir la contribution de la société civile dans la gestion des affaires publiques ».

A ce titre, le Président Tebboune avait ordonné la mise en œuvre « immédiate » des dispositions de ce décret en procédant à l’installation, « dans les plus brefs délais », de l’Observatoire.

Conformément aux dispositions de la Constitution, l’Observatoire national de la société civile est un organe consultatif placé auprès du président de la République. Il émet des avis et recommandations relatifs aux préoccupations de la société civile.

L’Observatoire contribue également à « la promotion des valeurs nationales et la pratique démocratique et citoyenne et participe avec les autres institutions à la réalisation des objectifs de développement national