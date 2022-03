<span style='text-decoration: underline;'>LWF de Sidi Bel Abbés : Division Honneur, 14ème et dernière journée</span>:<br><span style='color:red;'>Teghalimet en RII, suspense dans le groupe B</span>

Dans le groupe A, l’incontestable champion est le club de Teghalimet qui a confirmé encore une fois sa suprématie en battant à l’extérieur Ras El Ma.

Le futur pensionnaire de la Régionale Deux ouest, l’IRB Teghalimet devance son dauphin Amalza qui a battu Sidi Maâchou par neuf points. Tabia revient de son déplacement de Delahim avec un point qui lui vaut une place au podium. Dans le groupe B, rien n’est encore joué puisque le match entre Sidi Dahou et Chetouane n’a pas été joué à cause de l’impraticabilité du terrain. Le CRBA a réalisé l’essentiel face à Tessala et prend temporairement la tête du classement. A noter le score le plus large de la saison réalisé par Ain El Berd qui a atomisé Marhoum par neuf buts à trois.

B. Didéne