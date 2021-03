<span style='text-decoration: underline;'>Ligue Inter Régions de Football (LIRF), 2ème journée</span>:<br><span style='color:red;'>Télagh mène, Ben Badis peine…</span>

Les résultats de la deuxième journée de la division inter-régions ouest ont été marqués par la seconde victoire du nouveau pensionnaire de l’inter régions, le FCB Télagh.

Pourtant, avant-hier, le Feth drivé par Redouane Hafaff a été mené au score, après une première mi-temps qui s’acheva sur un nul vierge. Après la pause, le Ghali de Mascara bénéficia d’un pénalty transformé par Hamsas à la 69ème minute de jeu. Les locaux ne se découragèrent pas et ont réussi à égaliser sur un pénalty inscrit par Bendjebara Abdelkader. Alors que tout le monde croyait que le match se terminait par ce nul d’un but partout, le baroudeur du Feth Club de Télagh, Mohamed Debbagh a réussi l’exploit d’inscrire le but de la victoire dans l’ultime minute de jeu. Un second but du dossard 24 Debbagh après celui marqué la semaine passée à Tighennif. Grâce à cette deuxième victoire d’affilée, le FCB Télagh mène son groupe et occupe seul la pole position avec un sans faute. Par contre, le second représentant de la wilaya de Sidi Bel Abbés dans l’inter régions, le CRB Ben Badis a chuté une seconde fois face à l’ICS Tlemcen par un score de deux buts à zéro. Une dernière place au classement général pour les protégés de l’ex entraîneur Mecheri Boumediene avec zéro but inscrit et cinq déjà encaissés en 180 minutes. La saison s’annonce compliquée pour les gars de l’ex Descartes qui doivent se remettre au plus vite car le club joue de suite à l’extérieur et c’est un avantage pour le reste du championnat.

B. Didène