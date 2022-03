<span style='text-decoration: underline;'>Ligue Inter Région Ouest: 17ème journée</span>:<br><span style='color:red;'>Telagh se rebiffe, Mostaganem domine</span>

Les deux formations de la ville de Mostaganem continuent de dominer le groupe. Pour le cas du WA Mostaganem qui mène le bal, il revient d’Oran avec une large victoire de quatre buts à deux chez les gars de Médioni où le SCMO local n’a pas pu résister face au leader.

Le poursuivant, l’Espérance de Mostaganem est aussi allé ramener une victoire de l’extérieur en battant l’US Remchi local par un petit but. Le WAM mène toujours avec un point d’avance (43 contre 42). Au milieu du tableau, le FCB Télagh réalise sa deuxième victoire de suite en surmontant l’IRB Maghnia par deux à un inscrits par Bouarfa Zakaria (02’) et Nasri Rabie (52’). Le Feth remonte ainsi au classement et occupe la septième marche avec 25 points dans son compteur.

M. Bekkar