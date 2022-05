<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Tentative d’écoulement de 130 millions de faux billets à Sfisef</span>

Les éléments de la sûreté de la daïra de Sfisef, wilaya de Sidi bel Abbés, ont réussi à avorter une tentative de trafic d’une importante somme de faux billets estimée à 127 millions de centimes sous forme de 1.000 et 2.000 dinars.

Les faussaires prévoyaient d’écouler leurs faux billets dans les marchés à bestiaux pendant l’Aïd El Adha prochain. La perquisition de la maison du premier suspect a permis de saisir tout un lot d’imprimantes et de la colle. Deux personnes ont été arrêtées dans la maison du suspect en flagrant délit d’impression de faux billets d’argent de 2.000 dinars. Ils ont pu photocopier 102 faux billets d’une valeur de 204.000 dinars destinés à être écoulés dans les villes de Sfisef et Sidi Bel Abbés. 533 autres bouts de papier blanc de la même dimension que ceux de deux milles dinars ont été saisis d’une valeur de plus de 106 millions de centimes et un total de 130 millions destinés à la contrefaçon.

M. Bekkar