<span style='text-decoration: underline;'>Avec la participation d’entreprises algériennes et étrangères</span>:<br><span style='color:red;'>Tenue de la 3ème édition du salon Mobilia El Djazair en début mars</span>

Dans le cadre des événements économiques organisés périodiquement à Oran, la 3ème édition du salon Mobilia El Djazaïr se déroulera du 01 au 06 Mars 2020, au Centre des conventions d’Oran (CCO), a-t-on appris hier auprès de ses organisateurs.

Ce salon est un événement qui va réunir tous les fabricants de meuble algériens et internationaux. Il s’agit d’une exposition créée en 2018. Parmi les objectifs de ce salon c’est de donne plus de visibilité au secteur du meuble et ce en regroupant les professionnels du secteur dans un seul et unique endroit avec pour objectif de rendre ce salon la plaque tournante du meuble et de l’aménagement en Algérie. Pour cette année, Mobilia El Djazaïr revient avec une 3ème édition plus riche et plus variée, après deux années entachées par la pandémie mondiale du coronavirus. Le but principal de cette édition est de relancer l’industrie du meuble et de permettre aux différents opérateurs du secteur de surmonter la crise par la présence d’entreprises et de designers étrangers et locaux spécialisés dans le domaine du meuble et de l’aménagement.

De plus le salon permet de conclure des ventes et développer le chiffre d’affaires. Il est à noter que le meuble local fait face à une forte concurrence de la part du meuble importé de l’étranger notamment d’Asie. Il est a rappeler qu’il y a quelques mois Mohamed Chalabi le secrétaire général du conseil national de la filière bois et liège à affirmé que «cette filière est prometteuse pour l’économie nationale mais elle demeure négligée».

A la tête d’une entreprise de fabrication de meubles à Oran, il a appelé à un accompagnement de cette filière par les pouvoirs publics, rappelant l’importance du bois qui se trouve dans plusieurs volets de la vie quotidienne. Cette filière pourra être selon lui un gisement pour les postes d’emplois. Notons que l’Algérie est le 3ème producteur de liège au monde. Il s’agit d’une ressource naturelle rare de par le monde. En effet, il est produit par sept pays seulement, à leur tête le Portugal, puis l’Espagne, suivi en 3ème position par l’Algérie (avec une surface de 414 .000 ha de subéraie, soit un taux de 18% de la production mondiale), puis le Maroc, la France, la Tunisie et l’Italie.

Il faut savoir aussi que la production nationale de liège a été estimée à 4.397 tonnes entre 2010 et 2017. Un chiffre qui reste en deçà des attentes vu le potentiel existant en Algérie. En effet, les forêts nationales recèlent d’importantes ressources comme le bois, liège, charbon, plantes aromatiques et médicinales. Le secrétaire général de la filière a affirmé que le développement de cette filière passe par plusieurs défis, en premier lieu la formation, «nous sommes en rapprochement avec des université et des écoles pour améliorer la formation des jeunes dans les métiers de cette filière». Notre interlocuteur a appelé également à la révision de la loi 84-12 pour permettre aux professionnels de la filière d’exploiter les forêts dans l’investissement du bois industriel et la plantation du paulownia l’un des arbres les plus rentables au monde. Avec une croissance de 1 mètre cube sur environ 7 – 8 ans, il est l’une des espèces d’arbres avec la croissance la plus rapide de la planète.

La croissance rapide de l’arbre est extrêmement appropriée pour obtenir de grandes quantités de biomasse dans un court laps de temps. Le paulownia atteint rapidement le développement nécessaire sans prendre trop de terres agricoles. La plante entière est utilisée, tige, feuilles, etc. La biomasse de Paulownia est adaptée pour l’ensilage (pour le bétail), et à de nombreuses autres fins, comme matière première pour des sources d’énergie renouvelables. Une des applications les plus prometteuses est le bioéthanol qui est produit à partir de cellulose.

Fethi Mohamed