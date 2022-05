<span style='text-decoration: underline;'>Du 26 au 28 mai</span>:<br><span style='color:red;'>Tenue du salon international de la santé et du tourisme médical</span>

Un salon international de la santé et du tourisme médical «AMTEX» se tiendra, du 26 au 28 mai à Oran, avec la participation de plus de 17 pays, a-t-on appris des organisateurs.

Organisé par l’agence «Pharmex», l’événement se veut un lieu de rencontres, d’échanges et de réflexion sur le développement du secteur de la santé en Algérie d’une part et d’aborder l’activité du tourisme médical et ses dernières actualités, d’autre part, a-t-on précisé dans un communiqué. Le salon réunira des exposants et des experts nationaux et étrangers représentant dix-sept pays, comme la Turquie, la Tunisie, la Jordanie, le Liban, les Emirats Arabes Unis, l’Allemagne, l’Espagne, les USA, le Canada, l’Inde, l’Egypte, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et autres. Un congrès académique, sous la tutelle du Conseil de l’ordre des médecins, regroupant tous les chercheurs dans le domaine médical sera organisé dans le cadre de cet évènement. Les organisateurs ont indiqué que ce salon vise à débattre des opportunités d’investissements en Algérie dans le secteur santé, notamment les hôpitaux et les industries pharmaceutiques. Il constituera aussi une opportunité pour organiser des rencontres professionnelles nationales et internationales pour développer les échanges et le partenariat dans toutes les branches des secteurs de la santé et du tourisme. Au cours de ce forum, plusieurs thématiques seront abordées à l’instar de «l’Algérie, un pôle d’investissement dans le secteur de la santé», «le développement des services de santé en Afrique», «Economie mondiale du Tourisme médical», «Pays initiateurs de voyages et tourisme de santé» et autres.