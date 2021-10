<span style='text-decoration: underline;'>JM 2022</span>:<br><span style='color:red;'>Test grandeur des cyclistes pour la sensibilisation des prochains jeux</span>

Le comité des J.M 2022 d’Oran a commencé la grande sensibilisation auprès de la population. Ainsi ce vendredi un grand regroupement de cyclistes amateurs ou il y avait toutes les catégories des fervents du vélo.

Le départ fut donné à la lisière de la forêt de Canastel par le directeur des J.M d’Oran 2022 Monsieur ILYES en présence de la championne olympique du 1500 m. (Sidney2000) Nouria Benida Merah et de son adjoint l’ancien champion de natation Benchakour. Il y avait prés d’une centaine de cyclistes tout types confondus pour le trajet : Canastel – Oran , le but des organisateurs semble être atteint en constatant que la plupart des jeunes ont répondu à ce rendez-vous , un autre événement octobre en rose ,dédié aux Marathoniens qui a pris le départ du rond-point du Sherathon, l’arrivée eut lieu au Quartier Général des JM situé au Boulevard de l’ALN avec à la clé une grande ambiance qui régnait , cette place fut envahie par les cyclistes et les volontaires . Ainsi , les organisateurs sont satisfaits des résultats et c’est un encouragement pour la suite.

Adda