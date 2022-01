Testé positif au Covid-19, Bendebka ratera le stage de Doha

Le milieu de terrain international algérien d’Al-Fateh FC (Div.1 saoudienne de football) Sofiane Bendebka, testé positif au Covid-19, sera contraint de faire l’impasse sur le stage précompétitif de l’équipe nationale qui se déroule à Doha (Qatar), en vue de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022), au Cameroun (9 janvier – 6 février).

Dans un communiqué publié vendredi sur son compte officiel Twitter, Al-Fateh FC a annoncé la contamination de 14 joueurs, dont Bendebka, qui sera placé en quarantaine à l’instar de ses coéquipiers. Du coup, Bendebka qui devait rejoindre «Verts» dimanche à Doha, soit au lendemain du match du championnat saoudien samedi à domicile face à Al-Nassr, va rater l’ensemble de la préparation de l’équipe nationale au Qatar, qui jouera deux matchs amicaux : samedi face à la Gambie, et mercredi devant le Ghana. En revanche, les deux défenseurs Mohamed Amine Tougaï (ES Tunis) et Hocine Benayada (ES Sahel), testés positifs avant le départ de la sélection lundi à Doha, rejoindront leurs coéquipiers ce vendredi, après avoir passés jeudi un autre test à Alger qui s’est avéré négatif. L’ailier gauche Youcef Belaïli, également testé positif, est confiné depuis quelques jours à Doha, mais s’entraîne en solo, selon une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Le sélectionneur national Djamel Belmadi a indiqué jeudi en conférence de presse que le natif d’Oran devrait rejoindre le groupe samedi ou dimanche. Les champions d’Afrique s’envoleront jeudi prochain pour Douala, pour prendre part à la 33e CAN au Cameroun. Logée dans le groupe E, l’Algérie entamera la défense de son titre le mardi 11 janvier 2022, contre la Sierra Leone, au stade Japoma à Douala (14h00, algériennes), avant de défier la Guinée équatoriale, le dimanche 16 janvier 2022 à Douala (20h00), puis la Côte d’Ivoire, le jeudi 20 janvier 2022, sur le même stade (17h00).