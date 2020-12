<span style='text-decoration: underline;'>USMA</span>:<br><span style='color:red;'>Thierry Froger aujour’d’hui à Alger pour signer son contrat</span>

Le nouvel entraîneur de l’USM Alger, le Français Thierry Froger, est attendu dimanche à Alger pour parapher son contrat d’un an, a annoncé le club algérois de Ligue 1 samedi.

«Thierry Froger, qui a obtenu l’autorisation d’entrée en Algérie, jeudi 10 décembre 2020 en fin d’après-midi, ralliera Alger ce dimanche. Le nouvel entraîneur usmiste procèdera dans la même journée à la signature de son contrat», a indiqué l’USMA dans un communiqué sur sa page Facebook. Froger avait été désigné nouveau coach de l’USMA le 5 décembre en remplacement de François Ciccolini, limogé au lendemain de la Supercoupe d’Algérie. Il avait effectué un premier passage au club lors de la saison 2018-2019 ponctué par un titre de champion d’Algérie. Ciccolini avait été limogé suite à son refus de monter à la tribune officielle pour recevoir sa médaille à l’issue de la rencontre de Supercoupe entre l’USM Alger et le CR Belouizdad (1-2) jouée le 21 novembre au stade du 5-Juillet. Entre-temps, le club avait confié la barre technique à son ex-adjoint Benaraïbi Bouziane, assisté de Nicolas Baup (préparateur physique) et Mohamed Benhamou (entraîneur des gardiens de but). L’USM Alger occupe provisoirement la 14e place au classement du championnat avec un seul point en deux matchs disputés.