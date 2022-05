<span style='text-decoration: underline;'>Basketball: Play off WRB Sidi Bel Abbés 59 – ACB Tighennif 69</span>:<br><span style='color:red;'>Tighennif se qualifie pour la phase finale</span>

Contre toute attente, c’est l’ACB Tighennif qui a arraché haut la main le billet qualificatif vers la phase finale des play off.

Après avoir éliminé le NC Mansoura de Tlemcen en demi-finale, le club de l’ex Palikao a rencontré à Oran (salle Lofa) l’équipe du Widad de Sidi bel Abbés. Une joute très disputée et serrée de bout en bout mais c’est Tighennif qui a eu le dernier mot grâce à ses essais réussis à trois points . Le score final a été de 69 à 59 en faveur de l’ACB Tighenneif qui aura une occasion en or pour tenter de se hisser dans le gotha national de la balle au panier. Quant à l’équipe de Bel Abbés, c’est la grande désillusion et une saison pleine d’espoirs loupée de peu. N’oublions pas que le WRBSBA est une jeune équipe fondée seulement en 2019. Un bilan positif et un futur prometteur pour les camarades du capitaine Arroussi qui ont honoré leur ville où les sports collectifs ont presque disparu.

B. Didéne