<span style='text-decoration: underline;'>JM Oran-2022</span>:<br><span style='color:red;'>Tirage au sort des sports collectifs</span>

Le comité d’organisation de la 19e édition des jeux méditerranéens (COJM) a organisé dimanche soir à Oran, une cérémonie du tirage au sort dédié aux cinq sports collectifs concernés par la messe sportive méditerranéenne prévue dans la wilaya l’été prochain.

Le COJM a profité de l’occasion pour insuffler une nouvelle dynamique à la promotion des JM vu que cette opération de tirage au sort a été, pour la première fois de l’histoire de cet évènement, retransmise en direct par la télévision publique nationale et certaines autres chaînes.

Le gouverneur des JM2022, Mohamed Aziz Derouaz, a été le premier à prendre la parole pour afficher sa satisfaction concernant l’évolution des préparatifs du rendez-vous méditerranéen, prévu du 25 juin au 6 juillet prochains.

½C’est une occasion pour notre pays de prouver, une fois encore, qu’il est capable d’organiser de grands évènements. En dépit de la crise sanitaire mondiale qu’on a vécu ces deux dernières années, nous avons réussi à relever le défi pour accueillir dans quelques semaines nos hôtes dans les meilleures conditions’’, s’est-il réjoui. Devant une assistance composée notamment du ministre de la communication, Mohamed Bouslimani, des walis d’Oran, de Mascara, d’Aïn Temouchent, de Mostaganem et de Tlemcen, ainsi que les autorités locales et sécuritaires de la ville hôte, M. Derouaz a mis en valeur le nombre important de participants aux prochains JM qui s’élèvent à 5.156 personnes, dont 3.443 athlètes représentant 26 pays.

Ces athlètes vont concourir dans 24 disciplines . Il s’agit, selon le gouverneur des JM d’Oran, “”de l’une des plus fortes participations dans l’histoire de ces jeux’’, dont la première édition remonte à 1951 à Alexandrie, en Egypte.

Le ministre de la communication, Mohamed Bouslimani, a estimé de son côté que l’organisation des JM2022 d’Oran “”marque, encore une fois, le retour en force du pays sur la scène internationale, en attendant l’organisation d’autres événements d’envergure dans les prochains mois, avec à leur tête le sommet des pays arabes’’.

Le ministre a rappelé que la ville d’Oran est prête à accueillir la prochaine édition des JM qui retournent en Algérie après 47 ans d’absence, soit depuis la 7e édition d’Alger tenue en 1975, annonçant au passage une forte couverture médiatique de l’édition d’Oran par la presse nationale et internationale, aussi bien écrite, que radiophonique, télévisuelle ou électronique. Le wali d’Oran, Saïd Sayoud, a, quant à lui, estimé que l’organisation des prochains JM est entrée dans une étape décisive après l’achèvement de tous les préparatifs d’ordre infrastructurel et organisationnel, réitérant son ambition de faire de l’édition d’Oran “”la meilleure dans l’histoire des JM’’. Présent à cette cérémonie, qui s’est tenue à quelques 25 jours avant le “”kick-off’’ du début des Jeux, le Tunisien Mohamed Zeribi, président de la commission technique du Comité international des JM, a rendu hommage aux autorités algériennes et aux membres du COJM “”pour le grand travail réalisé pour assurer un franc succès à la prochaine édition’’.

“”Désormais, Oran est entrée dans le vif du sujet de la manifestation sportive après la clôture, le week-end passé, des inscriptions finales des participants aux JM’’, a-t-il ajouté. Enfin le tirage au sort effectué pour ces Jeux a concerné cinq disciplines sportives collectives, à savoir, le Football (hommes), le volleyball (hommes et dames), le handball (hommes et dames), le basketball 3×3 (homme et dames) et le water polo (hommes).

Résultats du tirage au sort

Volleyball (dames) :

Gr. A : Grèce-Algérie-Tunisie-France

Gr. B : Turquie-Egypte-Serbie

Gr. C : Croatie-Espagne-Macédoine-Italie

Football (hommes) :

Gr. A : Espagne-France-Maroc-Algérie

Gr. B : Italie-Portugal-Grèce-Turquie

Handball (hommes) :

Gr. A : Tunisie-Slovénie-Egypte-Italie-Serbie

Gr. B : Espagne-Turquie-Macédoine-Grèce-Algérie

Handball (dames) :

Gr. A : Espagne-Tunisie-Croatie-Algérie

Gr. B : Macédoine-Serbie-Portugal-Turquie.Basketball (Hommes) 3×3 :

Gr. A : Italie-Turquie-Algérie

Gr. B : Slovénie-Espagne-Portugal

Gr. C : France-Serbie-Chypre

Gr. D : Grèce-Egypte-Tunisie-Croatie

Basketball (Dames) 3×3 :

Gr. A : Portugal-Algérie-Serbie

Gr. B : France-Egypte-Tunisie-Italie

Gr. C : Espagne-Grèce-Turquie-Slovénie

Water-polo (hommes) :

Gr. A : Grèce-Italie-Espagne-Turquie

Gr. B : Serbie-Monténégro-France-Slovénie-Portugal.

Volleyball (hommes) :

Gr. A : Italie-Macédoine-Egypte

Gr. B : Grèce-Algérie-Turquie-France

Gr. C : Espagne-Serbie-Tunisie-Croatie