<span style='text-decoration: underline;'>Emploi</span>:<br><span style='color:red;'>Titularisation de plus de 1.300 bénéficiaires des dispositifs DAIP et DAIS</span>

Titularisation de plus de 1.300 bénéficiaires des dispositifs DAIP et DAIS

Emploi : Titularisation de plus de 1.300 bénéficiaires des dispositifs DAIP et DAIS

Plus de 1.300 bénéficiaires du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) et du dispositif d’aide à l’«insertion sociale (DAIS) des diplômés de la wilaya d’Oran, ont été titularisés dans leurs postes de travail, a-t-on appris mercredi de la direction locale de l’emploi.

Ces mesures viennent en application des décisions du Gouvernement portant titularisation des bénéficiaires de ces deux dispositifs totalisant 8 ans d’ancienneté, rappelle-t-on. Le bénéficiaire est titularisé dans son administration en cas de disponibilité du grade ou du poste d’emploi s’adaptant à son diplôme ou à sa compétence. En cas de non disponibilité, il est intégré au niveau d’une autre administration publique, a-t-on souligné. Lors d’une réunion tenue au siège de la wilaya la fin de la semaine dernière, il a été approuvé l’intégration de 354 nouveaux bénéficiaires des deux dispositifs, portant ainsi le nombre total des bénéficiaires de cette opération d’intégration à 1 304, selon la même source. Au cours de cette réunion, des orientations ont été données par le secrétaire général de la wilaya aux SG des communes afin d’ouvrir de nouveaux postes budgétaires pour assurer l’intégration des bénéficiaires restants des deux dispositifs au niveau de leurs services, notamment dans la spécialité des langues. L’opération d’insertion professionnelle et sociale, lancée depuis fin 2019 et qui se poursuit, a été scindée en trois parties.