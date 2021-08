Tlemcen: un mort et cinq blessés dans une explosion suite à une fuite de gaz

L’accident s’est produit à dix heures du matin suite à une fuite provenant d’une bonbonne de gaz butane dans un appartement d’un immeuble situé au centre-ville de Tlemcen, causant l’effondrement d’un mur de l’appartement sur une personne âgée de 34 ans, originaire de la wilaya d’El Bayadh qui passait au moment de la déflagration, précise la même source.

L’accident a également causé des blessures à deux hommes et deux femmes

âgés entre 33 et 44 ans et à un nourrisson de 18 mois, selon la même source.

Le corps de la victime a été transféré à la morgue du CHU de Tlemcen alors que les blessés ont été évacués vers le même hôpital pour recevoir les soins nécessaires, a-t-on ajouté.