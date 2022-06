<span style='text-decoration: underline;'>Inaugurée par le Président de la République</span>:<br><span style='color:red;'>Top départ pour la 53ème édition de la Foire internationale d’Alger</span>

Les 5 continents sont représentés dans cette manifestation économique avec des compagnies majeures. Dans le lot, on retiendra la participation de l’hyper puissance mondiale, à savoir les Etats Unis d’Amérique, en tant qu’invité d’honneur. Une marque d’intérêt certain.

Le président de la République a procédé, hier, au Palais des expositions des Pins maritimes d’Alger, à l’inauguration de la 53ème édition de la Foire internationale d’Alger (FIA). La présence du Président Tebboune renseigne sur l’intérêt qu’accorde l’Etat à cette manifestation économique annuelle qui a survécu à toutes les crises et époques. Pour cette édition qui intervient après deux ans d’absence pour cause de pandémie de la Covid-19, plus de 700 entreprises vont prendre part au Salon. Ils représentent quelque 20 pays participants. Accueilli à l’entrée du Palais des expositions par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane et le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, M. Kamel Rezig, le chef de l’Etat a donné le ton quant à l’importance de réussir ce rendez-vous international qui se tient au cœur de l’année 2022, décrétée par Abdelmadjid Tebboune, année de l’économie. Cet événement majeur précède un autre moment décisif dans l’acte de redressement économique du pays qui n’est autre que l’ouverture des plis du fameux projet Solar 100, qui se déploie sous forme d’une dizaine de centrales électriques solaires totalisant une puissance de 1000 MGW. Un chantier titanesque dédié à projeter l’Algérie dans l’avenir énergétique mondial, sachant son exceptionnel potentiel en la matière.C’est dire donc que la Foire internationale d’Alger est une sorte de prélude à l’ancrage de la dynamique économique dans le pays. Et pour cause, les mesures prises par l’exécutif, couronnées par l’adoption en Conseil des ministres du nouveau code des investissements ne visent pas seulement la réduction de la facture des importations. L’objectif à terme du déploiement de l’appareil de production national consiste aussi à s’assurer une hausse des exportations. Le seuil des 7 milliards attendu à fin 2022 est un objectif majeur. Et, en cela la FIA peut apporter la preuve d’une nouvelle réalité algérienne où les opérateurs économiques ont véritablement le regard orienté vers les marchés extérieurs qu’ils soient africains, européens, américains ou asiatiques. Faut-il souligner à ce propos que les 5 continents sont représentés dans cette manifestation économique avec des compagnies majeures. Dans le lot, on retiendra la participation de l’hyper puissance mondiale, à savoir les Etats Unis d’Amérique, en tant qu’invité d’honneur. Une marque d’intérêt certain, d’autant que ce pays a dépêché plusieurs missions d’exploration du potentiel agricole, pharmaceutique et en énergie renouvelable de l’Algérie. Des déplacements qui ont donné lieu à des débats fructueux et on parle déjà de signatures d’importants contrats algéro-américains, en marge de la FIA.

Cet événement est certainement la plus intéressante fenêtre de l’Algérie sur le monde. Beaucoup d’activités et de conférences seront présentées par des acteurs économiques algériens et étrangers. On retient d’ores déjà la conférence du PDG de Sonatrach et celui de Samsung Algérie. C’est dire que la FIA ne se limitera pas à un méga espace d’exposition, mais s’imposera comme un lieu d’échange et de débat économique au grand profit de l’Algérie.

Retenons enfin, que des membres du gouvernement et des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie ont également assisté à la cérémonie officielle d’inauguration de la FIA.

