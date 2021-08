<span style='text-decoration: underline;'>Pouvoirs publics, personnel médical, parlementaires et population</span>:<br><span style='color:red;'>Totale mobilisation face à la pandémie</span>

Faire face avec plus de rigueur et de moyens à la dégradation de la situation sanitaire est prise avec une grande importance par les autorités du pays à commencer par le président de la République.

En effet depuis ce mercredi les choses s’accélèrent de manière efficiente, avec déjà la réunion du Haut conseil de sécurité présidé par le président de République, Abdelmadjid Tebboune, et qui a consacré une grande partie de ses débats à cette situation sanitaire. Le chef de l’État a profité de cette occasion pour inviter les citoyens à davantage de vigilance et de respect des mesures préventives, face à ce nouveau variant Delta dont la propagation est très rapide. Il a aussi donné des instructions fermes pour l’acquisition de nouveaux concentrateurs d’oxygène, l’installation de stations de production d’oxygène au sein même des hôpitaux et ce pour garantir l’autonomie en cette matière dans les plus brefs délais, et enfin poursuivre la campagne de vaccination en accordant la priorité aux wilayas les plus touchées.

Le jour même, c’est-à -dire, mercredi, c’est le Premier ministre, Aïmen Abderrahmane, qui a réuni dans un conseil du gouvernement, certains ministres, dont celui de la Santé et celui de l’industrie pharmaceutique. Ce dernier a été instruit de veiller à l’actualisation du portefeuille de projets d’investissement en instance au niveau du Groupe public SAIDAL à la faveur des nouveaux impératifs et exigences révélées par la pandémie du Coronavirus . Il a aussi été demandé la mise en place d’une plateforme numérique destinée à anticiper sur les besoins du marché national pour éviter les situations éventuelles de pénurie, principalement pour les médicaments considérés comme vitaux.

Le Premier ministre a aussi instruit le ministre de l’industrie, après un exposé présenté par le ministre de la Santé sur la situation sanitaire, de mobiliser l’ensemble des capacités nationales pour augmenter la production en oxygène qui devra être destinée prioritairement aux structures de santé, comme , il a rappelé les efforts déployés pour l’acquisition de générateurs et de concentrateurs d’oxygène.

Par ailleurs, il faut relever que cette mobilisation face à ce maudit virus, n’est pas que verticale, mais aussi horizontale, puisque la mobilisation populaire a pris des proportions extraordinaires, et a vu les Algériens à l’intérieur et à l’extérieur du pays s’organiser, dans un élan de solidarité unique, pour acheter et acheminer l’oxygène et les appareils nécessaires aux différents centres et hôpitaux du pays, afin de venir en aide aux malades et à leurs familles qui avaient un grand besoin de cette assistance de leur concitoyens qui se sentent tous concernés par ce qui se passe au pays et cette difficile situation sanitaire qui a besoin de l’implication de tous. Une mobilisation exemplaire et une solidarité citoyenne saluée par le Premier ministre aussi.

Il faut savoir par ailleurs, que l’Etat, selon un décret présidentiel publié au journal officiel n 59, a débloqué une somme de plus de 25 milliards de dinars destinés à l’achat de vaccins anti-Covid-19. Il s’agit du décret présidentiel n 21-297, signé le 22 juillet par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la Santé. D’un autre côté et selon des déclarations faites auparavant par le Premier ministre, il est attendu l’arrivage pour ce mois d’août de « 9.200.000 doses, en sus de 5 millions d’autres qui arriveront en septembre, ainsi qu’une unité de production de vaccins qui sera lancée à partir de la mi-septembre à Constantine, avec une capacité de production de 2,5 millions de doses».

De leur côté, les députés n’ont pas été en reste dans ces grands moments de mobilisation. En effet, et même s’ils se trouvent en vacances ces jours ci, puisque la session parlementaire a été clôturée il ya quelques semaines, ils ont tenu à rencontrer le ministre de la Santé et à être informés sur la situation sanitaire et les difficultés et manques qui ont été remarquées notamment cette crise de l’oxygène médical qui a sérieusement perturbé la bonne marche des hôpitaux et causé des complications et même des morts parmi les malades atteints de covid.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, le ministre a affirmé que cette réunion tenue à la demande des présidents de groupes parlementaires à l’APN, était assez chaude mais il l’a surtout qualifié de «positive», insistant sur le fait que «les portes sont ouvertes à la communication et au dialogue avec tout le monde», car l’intérêt et le plus important reste le renforcement de la cohésion entre toutes les parties et faire ainsi face à cette pandémie, «tout en œuvrant ensemble à resserrer les rangs dans l’objectif d’obtenir de meilleurs résultats».

Les présidents de groupes parlementaires à l’APN ont, quant à eux, indiqué qu’ils ont mis sur la table des propositions et ont été informés des efforts consentis par l’Etat pour faire face à cette pandémie, comme ils ont demandé des explications sur le manque d’oxygène dans les hôpitaux et le taux de mortalité élevé.

Anissa Mesdouf