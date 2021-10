<span style='text-decoration: underline;'>ÉQUIPE NATIONALE A’ (AMICAL)</span>:<br><span style='color:red;'>Touché au genou, Boualia forfait face au Bénin</span>

L’attaquant de la JS Kabylie (Ligue 1 algérienne de football) Kouceila Boualia, «sérieusement touché au genou», a déclaré forfait pour le match amical de l’équipe nationale A’, composée essentiellement de joueurs locaux, samedi devant le Bénin au nouveau stade d’Oran, a appris l’APS lundi auprès du staff technique des «Canaris».

«Boualia a contracté une sérieuse blessure lors du match amical disputé samedi face à la JS Bordj Menaïl (2-1). Le ligament croisé antérieur du genou a été touché, il est d’ores et déjà forfait pour le match de la sélection des locaux», a indiqué à l’APS l’entraîneur-adjoint de la JSK Mounir Dob. Boualia (20 ans) figurait sur une liste de 25 joueurs, dévoilée dimanche par la Fédération algérienne (FAF), pour prendre part au match face au Bénin, adversaire qui est venu remplacer les Comores, dont le rassemblement qui devait se dérouler en octobre a été annulé. Les coéquipiers de Mouad Hadded (MC Alger) ont entamé lundi un stage à Mostaganem. Il s’agit du troisième stage depuis la nomination de Bougherra à la tête de la sélection des locaux, après ceux organisés en juin et août derniers, ponctués par des matchs amicaux face au Liberia à Oran (5-1), et devant la Syrie (2-1) et le Burundi (3- 0) à Doha (Qatar). L’équipe nationale A’ prépare la Coupe arabe de la Fifa 2021 au Qatar (30 novembre- 18 décembre), rendez-vous qui verra l’Algérie évoluer dans le groupe D, en compagnie de l’Egypte, du Soudan et du Liban. L’Algérie entamera le tournoi le mercredi 1er décembre face au Soudan, au stade Ahmed-Ben Ali à Doha (11h00 algériennes), avant d’affronter le Liban, le samedi 4 décembre au stade Al-Janoub (14h00), puis l’Egypte, le mardi 7 décembre, toujours au stade Al-Janoub (20h00). Outre la prochaine Coupe arabe de la Fifa, la sélection algérienne A’ prépare également le Championnat d’Afrique des nations (CHAN), prévu en 2023 en Algérie.