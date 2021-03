<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 2 (Groupe Ouest)</span>:<br><span style='color:red;'>Toujours invaincue, l’ASM Oran affiche ses ambitions</span>

L’ASM Oran, qui s’est hissée pour la première fois cette saison en tête du classement du groupe Ouest de la Ligue 2 de football, est l’une des deux seules formations de cette poule toujours invaincues après huit journées de compétition.

En s’offrant l’ex-leader, le MCB Oued Sly (2-1) jeudi passé à domicile, l’ASMO prend seule les commandes de son groupe, confirmant ses bonnes intentions de retrouver l’élite qu’elle a quittée à l’issue de l’exercice 2015-2016. Les Vert et Blanc, qui totalisent 20 points, ont réussi six victoires et deux nuls. Une «moisson» les mettant en pole position pour atteindre leur objectif, même si le chemin est encore long. En effet, il ne leur suffira pas de terminer leader du groupe seulement, mais l’accession passera aussi par un mini-championnat auquel prendront part, en fin d’exercice, les premiers des trois poules composant le deuxième palier. Mais de l’avis du manager général de la formation oranaise, Houari Benamar, qui s’exprimait devant la presse à l’issue de la précédente rencontre de son équipe, «l’ASMO est dans la bonne voie pour retrouver sa place parmi l’élite». La belle série des gars de «Medina Jdida» se poursuit donc, malgré que l’équipe est toujours sans entraîneur depuis la troisième journée du championnat après le départ de Kamel Mouassa vers l’USM Blida (Ligue 2). A ce propos, le manager général de l’ASMO a tenu à féliciter le coach intérimaire, Moulay Cherif El Ouezzani, en poste depuis l’intersaison, qui a été promu provisoirement entraîneur en chef. «Cherif El Ouezzani est en train de réaliser une excellent travail, comme l’attestent du reste les résultats de l’équipe. Je tiens pour l’occasion à le féliciter. C’est peut-être aussi l’une des raisons qui nous a poussé de prendre tout notre temps pour désigner un nouvel entraineur», a ajouté Houari Benamar. Le même responsable a fait savoir, en outre, que des contacts ont été engagés avec deux techniciens, qu’il a préféré taire leurs noms, et que la direction du club devra trancher sur le dossier après le prochain match des siens à Saïda, mardi pour le compte de la 9e journée. Outre l’ASMO, le SC Aïn Defla, troisième au classement (16 pts), est lui aussi invaincu depuis le début de cette saison, une prouesse que vient de perdre le MCB Oued Sly après sa défaite jeudi passé à Oran.