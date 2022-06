<span style='text-decoration: underline;'>CHAN-2022 (équipe nationale A’/ préparation)</span>:<br><span style='color:red;'>Tournoi à quatre: l’Algérie débutera face au Niger le 6 juin</span>

La sélection nationale de football A’, composée de joueurs lo caux, affrontera son homologue nigérienne, lundi 6 juin au stade du 5-juillet d’Alger (20h30), dans le cadre de la 1re journée du tournoi à quatre, organisé en prévision du Championnat d’Afrique des nations CHAN-2022 (reportée à 2023) en Algérie (8-31 janvier), rapporte la Fédération algérienne (FAF) jeudi sur sa page officielle Facebook.

Les joueurs du sélectionneur Madjid Bougherra enchaîneront face à la RD Congo le jeudi 9 juin au stade du 5-juillet (20h30), avant de boucler ce tournoi face au Sénégal le lundi 13 juin au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h30), précise la même source. En prévision de cette étape préparatoire, Bougherra a fait appel à 30 joueurs, pour un stage entamé mardi à Mostaganem. Le CR Belouizdad (6 joueurs), le Paradou AC (5 joueurs), l’USM Alger (5 joueurs), et le MC Alger (4 joueurs), sont les clubs les plus représentés dans cette liste. Il s’agit du deuxième regroupement pour la sélection A’ depuis le début de l’année. Les coéquipiers d’Ayoub Ghezala (MC Alger), ont disputé en avril dernier deux matchs amicaux face au Togo au stade de Blida. Le premier s’est soldé par un succès des Algériens (1-0) alors que le second s’est terminé sur un score de parité (0-0). La FAF n’a pas communiqué le calendrier complet du tournoi.

Voici par ailleurs le programme des rencontres de l’Algérie :

– Lundi 6 juin au stade du 5-juillet d’Alger : Algérie – Niger 20h30

– Jeudi 9 juin au stade du 5-juillet d’Alger : Algérie – RD Congo 20h30

– Lundi 13 juin au stade Mustapha-Tchaker de Blida : Algérie – Sénégal 20h30.