<span style='text-decoration: underline;'>Message du président Tebboune à l’occasion du double anniversaire de 20 août 1955 et 1956 </span>:<br><span style='color:red;'>«Tournons la page des divergences»</span>

Associant trois célébrations qui coïncident avec la journée du 20 Août, à savoir l’offensive du nord Constantinois en 1955, le congrès de la Soummam en 1956 et la nouvelle année de l’Hédjir, le Président de la République a su trouver les mots dans un message à la nation, lu en son nom par le ministre des Moudjahidine, pour souligner les dimensions essentielles de la personnalité algérienne que la révolution a su défendre. «La Journée nationale du Moudjahid, qui coïncide avec le 1er jour de l’année de l’Hégire (…) est pour nous l’opportunité de célébrer deux stations marquantes de notre glorieuse Guerre de libération», écrit le président, tout en mettant en exergue la portée historique de l’offensive et du congrès. «Si le premier évènement a scellé la fusion entre les Moudjahidine et le peuple, jusqu’à la victoire (…) le second a consolidé cet acquis historique à travers une meilleure organisation de la lutte armée, qui a donné un nouveau souffle à l’ALN», souligne le Président, non sans manquer de noter que «l’objectif de l’indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale» a bel et bien été atteint.

Le président retient, concernant l’offensive du 20 août 1955 qu’ «avec leur esprit revanchard habituel, les forces coloniales ont riposté à cette offensive, une semaine durant, par une répression féroce». Il rappellera que «dans le seul stade municipal de la ville de Skikda, 10.000 Algériens ont été massacrés et enterrés dans des fosses communes». Et le chef de l’Etat de présenter cette répression comme un ensemble de «crimes odieux qui ont mis à nu, encore une fois, le mensonge de la mission civilisatrice de la colonisation, qui cachait mal tous les crimes contre l’humanité infligés au peuple algérien».

Le Président Tebboune qui a souligné le retentissement international des deux événements a tenu à rappeler que la «célébration de la Journée du Moudjahid interpelle tout patriote sincère à mesurer la responsabilité qui lui incombe dans cette conjoncture particulière que traverse notre pays au double plan interne et régional». L’allusion est on ne peut plus claire aux agitations dont l’objectif est de déstabiliser le pays et à la situation dangereuse qui sévit en Libye et au Mali. Pour le chef de l’Etat, cette conjoncture particulière «nous interpelle aussi à resserrer notre Front interne, à mobiliser nos énergies créatrices et à libérer les idées et les initiatives pour concrétiser le projet du changement radical global, celui de l’édification d’une Algérie forte de ses institutions démocratiques». Le propos du président Tebboune est partagé par tous les patriotes du pays, d’autant qu’il associe à la démocratie l’exigence de «la compétence et l’intérêt de la nation sont les seuls critères à faire valoir».

Ces rendez-vous annuels avec l’Histoire ont ceci d’important, estime le président qu’ils renforcent «notre lien à nos Gloires, source de notre fierté éternelle». Et d’insister : «Ces haltes de commémoration des épopées héroïques des hommes et femmes qui ont façonné l’Histoire sont également des moments de méditation et de questionnement, pour tout patriote sincère, sur ce qui a été offert à cette patrie en contrepartie de ce qu’elle a donné». Le président qui rappellera que la fête de l’Indépendance, le 5 juillet dernier, ponctuée par «le rapatriement des ossements des 24 chefs de la Résistance populaire et de leurs compagnons, conservés dans les sous-sols du Musée de l’Homme à Paris», aura été l’une des occasions pour lui de réitérer son engagement «à poursuivre cette entreprise jusqu’à ce que les ossements de tous nos Chouhada, exilés et déportés, soient honorablement inhumés dans leur pays. Fidèles au serment, nous demeurerons tant qu’Allah nous prête vie».

Et en guise de conclusion à son message, le président de la République invite l’ensemble des Algériens «à tourner la page des divergences et divisions pour une pleine adhésion à la bataille du changement radical que nous avons engagée aux plans politique et socioéconomique. Cette même adhésion qui avait permis à nos aïeux de remporter la bataille de la libération en dépassant les calculs étriqués et les considérations personnelles pour se mobiliser autour d’un seul objectif, celui de la renaissance de notre chère Algérie et son rayonnement régional».

Anissa Mesdouf