<span style='text-decoration: underline;'>Inscriptions universitaires des nouveaux bacheliers</span>:<br><span style='color:red;'>Tous les moyens humains et matériels mobilisés</span>

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a indiqué, hier à Alger, que tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour assurer la réussite des inscriptions universitaires des nouveaux bacheliers.

«Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour la réussite des inscriptions universitaires des titulaires du baccalauréat 2022», a-t-il déclaré à l’occasion d’une cérémonie organisée pour récompenser les étudiants lauréats de la compétition «Huawei ICT compétition».

Il a souligné que l’étape actuelle est liée aux pré-inscriptions qui permet aux étudiants de choisir les filières. «Les préinscriptions seront suivies par la confirmation des vœux des nouveaux bacheliers qui seront étudiés selon les normes d’orientation», a expliqué M. Benziane faisant savoir que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est «prêt à recevoir les étudiants et à fournir des services universitaires appropriés, y compris l’hébergement.»

Pour ce qui est de la cérémonie «Huawei ICT compétition», le membre du gouvernement a affirmé qu’elle vise à «encourager l’innovation, l’excellence, la créativité, valoriser l’effort de recherche et ses résultats et créer un esprit d’initiative et de compétition entre chercheurs et étudiants dans divers établissements universitaires de recherche et entre institutions».

Il est à signaler que deux équipes Algériennes ont remporté, le championnat mondial de la Huawei ICT competition (Finale Globale), organisé le 18 juin dernier en Chine.

Au cours de la cérémonie d’hier, l’équipe algérienne «Cloud», qui a remporté le « le Grand prix » de Huawei ICT compétition ainsi que l’équipe «Network» qui a remporté le «Premier Prix» ont été récompensées. Huawei a remis deux chèques aux équipes algériennes d’une valeur de 900 000 et 600 000 dinars.

Cette compétition internationale a rassemblé 120.000 étudiants venues de 85 pays de différents continents Afrique\Europe\Asie Pacifique\Moyen-Orient\ L’Amérique du sud… Pour cette édition, une étudiante algérienne a remporté le prix global “Women in tech” pour la première fois. Ceci a eu lieu, grâce à leurs compétences dans l’innovation et les TICs (AI\Computing\Big Data\Cloud…). A noter que durant cette édition, l’Algérie a été représentée par 6 étudiants brillants, accompagnés par deux instructeurs et des experts de Huawei, avec accès aux dernières technologies et facilitées disposées par Huawei.

Sous le patronage du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Algérie a participé au concours mondial « Huawei ICT Compétition» pour la saison 2021-2022, avec plus de 1200 étudiantes issues de plus de 30 universités, Écoles Supérieures et instituts.

A rappeler que cette compétition a été lancée depuis le mois de septembre, où des équipes de Huawei avaient sillonné toutes les régions du pays. Cette Compétition s’inscrit pleinement dans la perspective et la vision de Huawei, particulière au transfert des connaissances et compétences dans le domaine des TIC en faveur des jeunes talents algériens.

Mohand. S