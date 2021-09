<span style='text-decoration: underline;'>DÉBUT DE LA GRANDE OPÉRATION DE VACCINATION À ORAN</span>:<br><span style='color:red;'>Tous les moyens humains et matériels mobilisés</span>

La semaine de vaccination a été lancée hier à Oran en pré sence du wali et des membres de la commission de sécurité au niveau de la Direction de la protection civile à la cité Emir Abdelkader.

Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour la réussite de cette campagne qui vise la vaccination de 20000 citoyens quotidiennement. Le taux actuel de vaccination à Oran est de 43 % soit un nombre de personnes vaccinées de plus de 490000 selon les explications du wali d’Oran Said Sayoud. Ce nombre est appelé à augmenter si les chiffres de cette campagne seront atteints. Il est à rappeler que plus de 200 points de vaccination ont été retenus parmi eux 85 école primaire et plus d’une centaine de polycliniques et salle de soins.

Une vingtaine de chapiteaux ont également été installés dans les places publiques. Alors que l’opération de sensibilisation des citoyens sera assurée par les Scouts musulmans, les imams et les bénévoles des associations.

Le wali d’Oran a salué hier l’implication de la société civile et du mouvement associatif dans la réussite de cette campagne qui rentre dans le cadre de la campagne nationale lancée par le ministère de la Santé et de la population et de la Réforme hospitalière. Un dispositif de la protection civile a été également installé pour la réussite de cette campagne. Une vingtaine d’ambulances vont sillonner dans ce cadre plusieurs régions de la deuxième ville du pays, notamment les zones d’ombre. Pour le bon déroulement de cette campagne, la wilaya à reçu il l ya deux jours un nouveau quota de vaccins composé de 100000 doses. Ce qui laissera le libre choix pour les citoyens de choisir l’un des 04 vaccins soit Spoutnik, Astrazeneca, Sinopharm et Sinovac.

Le wali d’Oran s’est également déplacé aux hôpitaux de Chteibo et El karma dédié au covid, où il a remercié le personnel médical pour tous leurs efforts notamment lors de cette 3e vague de la pandémie. Il a demandé dans ce cadre la mise en place d’une évaluation pour déceler les insuffisances afin de parer à une éventuelle 4e vague de la pandémie. Il a annoncé aussi l’installation de nouveaux générateurs d’oxygène dans les hôpitaux et d’ici le premier semestre de l’année prochaine dans le cadre du budget de wilaya.

Des citoyens rencontrés en marge de cette campagne de vaccination ont lancé un appel à tous les Oranais pour se faire vaccinés et respecter les mesures préventives.

Mohamed Fethi