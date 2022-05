<span style='text-decoration: underline;'>Judo/43e Championnats d’Afrique</span>:<br><span style='color:red;'>Tout est fin prêt pour le rendez-vous d’Oran</span>

Le Centre des conventions Mohamed-Benahmed d’Oran est « fin prêt» pour accueillir les épreuves des championnats d’Afrique de judo (seniors), prévus du 26 au 29 mai, a-t-on appris lundi de la Fédération algérienne de la discipline (FAJ).

Ce site, habituellement réservé aux manifestations économiques et culturelles, vivra pour la circonstance sa première expérience dans le domaine sportif avec la tenue de cette épreuve continentale inscrite dans le cadre des test-Events en prévision de la 19e édition des jeux méditerranéens (JM), prévue cet été à Oran. A cet effet, le hall de cette infrastructure a été doté de deux surfaces de combat en plus d’une tribune amovible d’une capacité d’accueil de 600 places, a précisé, à l’APS, Karim Benikene, directeur de l’organisation sportive au sein de la FAJ.

Les compétitions des championnats d’Afrique débuteront mercredi par le déroulement des épreuves de Kata dans les quatre techniques pour chaque catégorie de poids. Les épreuves individuelles et par équipes commenceront, quant à elles, le jeudi et se poursuivront jusqu’au samedi. Trente-et-un (31) pays ont confirmé leur participation à cette 43e édition, selon la FAJ, précisant que 213 athlètes au total seront présents à cette manifestation, soit 117 messieurs et 96 dames. L’équipe nationale algérienne sera représentée par 18 judokas et judokates (9 messieurs et 9 dames). En marge de cet évènement que l’Algérie accueille pour la première fois depuis plus de deux décennies, Oran accueille ce lundi un séminaire international d’arbitrage et de coaching à l’hôtel Méridien organisé par la Confédération africaine de judo sous l’égide de la Fédération internationale de la discipline. Pour rappel, le Centre des conventions Mohamed-Benahmed abritera, lors des JM programmés du 25 juin au 6 juillet prochains, des épreuves de quatre disciplines sportives, à savoir, le judo, le karaté-do, le t’kwondo et l’escrime.