<span style='text-decoration: underline;'>Covid-19 / Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Tout est prêt pour le lancement de l’opération de vaccination</span>

Les responsables du secteur de la santé au niveau de la wilaya de Mostaganem ont réuni, sous la supervision du wali, toutes les conditions pour réussir la campagne de vaccination anti-Covid-19 qui interviendra prochainement une fois les doses réceptionnées. Les moyens de transports, la salle de stockage à l’hôpital de Mesra, ayant une température de moins vingt degrés sont prévus. Au plan de la ressource humaine, quatre cent dix neuf médecins et paramédicaux sont chargés de la vaccination. Ils opéreront dans soixante quatre lieux à travers la wilaya. Une commission de pilotage, présidée par le directeur de la santé et constituée de spécialistes et de médecins inspecteurs coiffe et régule les opérations.

Charef.N