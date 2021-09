<span style='text-decoration: underline;'>Charfi à propos des préparatifs des élections locales</span>:<br><span style='color:red;'>«Toutes les conditions de réussite sont réunies»</span>

En prévision des élections locales anticipées dont la date est fixée pour le 27 novembre de l’année en cours, l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), a déjà entamé les préparatifs et rassure quant à la réussite de ce scrutin qui concerne les membres des Assemblées populaires communales (APC) et de wilayas (APW).

Le président de l’ANIE, Mohamed Charfi, a affirmé, hier, à Alger, que toutes les conditions pour la réussite de ce rendez-vous électoral sont réunies avec comme objectif : Un important taux de participation. «Toutes les conditions» de réussite des élections locales du 27 novembre «sont réunies», en relevant que cette réussite était «étroitement liée au degré de l’éveil démocratique chez le citoyen», a-t-il déclaré à la presse.

Effectuant un déplacement sur le terrain en vue d’inspecter les conditions du lancement de l’opération de la révision exceptionnelle des listes électorales, au niveau de la commune d’El-Mohammadia (Alger), M. Charfi a estimé que la réussite de ces élections est étroitement liée au degré de l’éveil démocratique chez le citoyen. «En tant qu’Autorité nationale indépendante des élections, nous œuvrons à garantir toutes les conditions pour faire des prochaines élections locales une réussite et obtenir un taux important de participation, mais cette réussite est étroitement liée au degré de l’éveil démocratique chez le citoyen», a-t-il indiqué.

Le même responsable a affirmé que l’instance dont il assure la présidence s’engage à garantir la transparence et crédibilité du prochain rendez-vous, promettant de faire barrage à toute tentative de fraude. Il a ajouté, dans le même cadre, que «l’ANIE s’attelle à assurer la crédibilité, l’intégrité et la transparence des prochaines élections ainsi que l’égalité entre tous les acteurs concernés, candidats comme électeurs», ajoutant que l’autorité «lutte aussi contre toute tentative de fraude ou de corruption dans l’opération électorale». M. Charfi a affirmé que le citoyen se trouve au centre de ce rendez-vous électoral et le dernier mot lui revient. «Le citoyen doit se rendre compte qu’il est dans son intérêt de participer aux élections locales du 27 novembre, et que le dernier mot lui revient», a-t-il ajouté.

Il convient de signaler, dans le même contexte, que l’opération de la révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections anticipées prévues le 27 novembre a débuté, hier, dimanche pour s’achever le 15 du mois courant. Cette révision exceptionnelle des listes électorales est prévue dans le décret présidentiel signé le 28 août par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, portant convocation du corps électoral en vue des élections anticipées des APC et APW, pour le 27 novembre.

Il est à signaler aussi que l’ANIE avait appelé, mercredi dernier, les citoyens non-inscrits sur les listes électorales, notamment ceux âgés de 18 ans au jour du scrutin (le 27 novembre 2021), à s’inscrire au niveau de la commission communale de révision des listes électorales dans la commune de leur résidence.

Samir Hamiche